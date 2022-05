Negyedik oltás: nem biztos, hogy mindenkinek kell

Egy izraeli kutatás szerint a negyedik adag oltás felvétele után a súlyos megbetegedéssel szembeni védelem legalább hat héten át él, a megfertőződéssel szembeni védelem azonban igen rövid életű. Nem is született még tudományos konszenzus azzal kapcsolatosan, hogy milyen védelmet képes nyújtani a negyedik adag vakcina: a WHO ezért nem is fogalmazott még meg ajánlást azzal kapcsolatosan.

"Immunológiából tudjuk, ha újabb emlékeztetőt adunk, akkor a semlegesítő antitestek mennyisége átmenetileg megnő. De azt is láttuk, hogy a semlegesítő antitestek elég gyorsan csökkenni kezdenek" – mondta Soumya Swaminathan, a WHO egyik vezető kutatója egy, a CNBC-nek adott interjúban. Ez történt a harmadik adagok felvételét követően, és ugyanez a mechanizmus működik a negyedik adagoknál is a MedicalXpress cikke szerint.

Az európai ajánlás 80 év fölöttieknek javasolja

Az ECDC és az EMA, az európai betegségmegelőzési központ, valamint gyógyszerengedélyezési ügynökség április elején tett közzé ajánlást azzal kapcsolatosan, hogy túl korainak tartja a döntést a negyedik adagról. Abban ugyanakkor egyetért a két szervezet, hogy a 80 év fölöttiek számára a betegség megnövekedett rizikója miatt érdemes felvenni második emlékeztetőt is.

A 60-80 év közti korosztály esetében ugyanakkor nem látnak meggyőző bizonyítékot arra, hogy a védelem csökkenne, akárcsak a 60 év alatti lakosság körében.

Amióta nyilvános, hogy az izraeli tanulmány szerint a negyedik adag védelmet nyújthat a súlyos betegségekkel szemben, olyan országok, mint Izrael, Dánia és Szingapúr a magas kockázatú csoportok számára elérhetővé tették a második emlékeztető oltást, Magyarországon pedig a 18 év fölöttiek kérhetik azt.

A harmadik adag meghozza a védettség plafonját

Az izraeli eredményeket februárban tették közzé: a Nature cikkében úgy fogalmaztak, a harmadik adag mRNS-oltás eléri a plafont védettség terén, annak felvétele kiemelt fontosságú. Gili Regev-Yochay, a kutatás egyik vezetője ugyanakkor úgy fogalmazott: azoknak, akik fiatalok és egészségesek,

érdemi haszna negyedik adag felvételéből nem fog származni.

Azoknak, akiknek magas a rizikófaktora, ugyanakkor segíthet ez az oltásadag.

Paul Goepfert, az Alabamai Egyetem orvosprofesszora is osztja ezt a nézetet: ő úgy fogalmazott, a negyedik adag nem sokat tesz, így nem biztos abban, hogy annak felvételére kell biztatni az emberek tömegeit.

Az évenkénti emlékeztető sem biztos

Felmerül a kérdés, hogy szükség lesz-e több emlékeztető oltásra: Anthony Fauci, a Fehér Ház orvosi főtanácsadója januárban azt mondta az NBC Newsnak, hogy az embereknek szükségük lehet az évente vagy kétévente történő emlékeztető oltásokra. Az általános oltási megközelítések azonban továbbra sem biztos, hogy működnek.

Lehetséges, hogy a magas kockázati csoportokba tartozóknak – például az időseknek – évente emlékeztető vakcinára lehet szükségük, mondja Swaminathan, de nem egyértelmű, hogy egy egészséges felnőttnek szüksége lesz-e rendszeres éves oltásra.

A mostani oltások az esetleges későbbi variánsokkal szemben talán nem is lesznek majd elég hatékonyak: az összetételen valószínűleg változtatni kell majd.

Goepfert szerint csak az idő tudja majd megmondani, hogy mennyi ideig kell még a lakosságnak emlékeztető oltásokat szednie, de a legbiztonságosabb megközelítés az lenne, ha minden évben terveznénk egy emlékeztetőt, és esetleg kombinálnánk az influenza elleni oltással.

Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images