Megtalálták az első világháborús Winterberg-alagutat

Az északkelet-franciaországi Aisne megyében, a Chemin des Dames (Hölgyek útja) nevű hegygerinc oldalában a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség (VDK) folytatott kutatásokat a héten a francia hatóságok segítségével. Pénteki közleményük szerint a fúrások során sikerült azonosítani egy üreget, amely "csaknem bizonyosan" a tömegsírrá vált alagút részét képezi.

Az üregbe bevezettek egy kamerát, de a rossz látási körülmények nem tették lehetővé a pontos képalkotást - közölték a szakemberek, akik szerint csak nehézgépekkel lehetne bejutni az "elfeledett tömegsírba".

A hatósági kutatómunkára egy évvel azután került sor, hogy egy amatőr francia régész és fia tavaly felfedezte az "elfeledett tömegsírt", és háborús relikviákat, köztük egyenruhafoszlányokat, váll-lapokat, II. Vilmos császár arcképével díszített zsebtükröket hozott a felszínre.

Az e héten folytatott, hétfőtől csütörtökig tartó kutatásnak nem volt célja az alagútban meghalt katonák földi maradványainak kiemelése, az odaveszett katonák tömegsírját valószínűleg emlékhellyé alakítják - közölték.

