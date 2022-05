Újabb nyomós érv az oltások mellett: drasztikusan visszaeső halálozás

11 milliárd adag koronavírus elleni vakcinát adtak be a világon április 11-éig: a WHO célja az, hogy az év közepére a világ lakosainak 70 százaléka legyen immunizálva SARS-SoV-2 ellen.

Korábban nyilvánosságra hoztak már olyan kutatásokat, amelyek megmutatták, milyen előnyökkel jár az oltás az egyének számára, de populációs szinten eddig még nem igazolta tudományos munka a vakcinák hasznát.

30 millió eset alapján vontak le következtetéseket

Hogy ezt a hiányt orvosolják, az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjának (CDC) kutatói azt próbálták megbecsülni, hogy az oltóanyagokkal való lefedettség növelése hogyan befolyásolja a koronavírus halálozását. 30 millió eset, köztük

400 ezer halálos áldozat alapján vonták le következtetéseiket

– az adatokat 2020 decembere és 2021 decembere közt rögzítették a MedicalXpress cikke szerint.

A hatékonyságot úgy mérték, hogy összehasonlították a koronavírus előfordulási és halálozási arányát a nagyon alacsony (0–9 százalék), alacsony (10–39 százalék), közepes (40–69 százalék) és magas (70 százalék vagy annál magasabb) átoltottságú megyékben – a 18 év fölötti lakosságot alapul véve az átoltottság meghatározásában.

Nagyot csökken az esetszám is

Az adatok tisztítása után arra a következtetésre jutottak, hogy a magas átoltottság csökkenti mind a koronavírus előfordulási arányát, mind az abból fakadó halálozásokat. 2021 első felében, az alfa variáns keringésének idején például 60, 75, illetve 80 százalékkal csökkent a halálozás az alacsony, közepes, illetve magas átoltottságú megyékben.

Az esetek száma 57, 70, illetve 80 százalékkal volt alacsonyabb ezeken a területeken, mint a gyakorlatilag oltatlan vidékeken.

A delta keringésének időszakában hasonló számokat tapasztaltak. A kutatás megfigyelésen alapul, tehát ok-okozati viszonyokat nem képes feltárni, valamint a maszkviselés hatását sem tudja értékelni a számok visszaesésében, és nem veszi figyelembe a kórházi kezeléssel kapcsolatos adatokat sem.

Még nagyobb átoltottságra kell törekedni

"A tanulmány újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a védőoltás nagymértékben megelőzheti a fertőzéseket és a betegségeket. A tanulmány eredményei azt is világossá teszik, hogy sokkal több életet lehetett volna megmenteni, és meg is lehet majd menteni, ha a csökkenő immunitás és az új koronavírus-változatok miatt az embereket arra ösztönözzük, hogy naprakészen tartsák oltottságukat, és ha még nagyobb átoltottságot érünk el" – írja Christopher Dye, az Oxfordi Egyetem professzora a kutatást a The BMJ-ben bemutató cikkben.

Nyitókép: MTI/Varga György