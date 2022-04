A Vajda-Papír csoport árbevétele tavaly 10 százalékkal nőtt

Az adó- és kamatfizetés, illetve értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 2,7 milliárd forint lett, az adózás előtti eredmény pedig 1,5 milliárd forint lett 2021-ben.

Vajda Attila, a cég alapítója és ügyvezető-igazgatója a közleményben hangsúlyozta, 2020 után 2021-ben újabb rekordévet zárt a Vajda-Papír, és az idei kilátások is bíztatóak.

Az ügyvezető beszámolt arról, hogy számos fejlesztés indult el a cégnél, amelyek idén lezárulnak.

A dunaföldvári új üzemcsarnokuk felépítése a terveknek megfelelően halad, hamarosan átadják, az alappapírgyártó gépsorral pedig a kapacitás növelésén túl teljessé válik a saját előállítású alapanyag biztosítása a higiéniai termékekhez. A cég 16 milliárd forint értékű gyárberuházásához, amely 600 munkahelyet véd meg és 50 új munkahelyet teremt, a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújtott a Nagyvállalati Beruházási Támogatási programban. A gyáregység az első fél évben már megkezdi a működést, és ennek köszönhetően a vállalatcsoport gyártókapacitása 50 százalékkal, 70 ezer tonnával, háromszorosára nőhet.

Vajda Attila rámutatott arra, hogy a cég éves higiéniai alappapír-gyártása meghaladja a belföldi igényeket, így Magyarország önellátó is lehet ezekből a termékekből, a koronavírus-járvány alatt megnőtt kereslet mellett is. A higiéniai papírfogyasztás a higiénés elvárások és igények erősödésével folyamatosan emelkedik, Magyarországon is komoly még a növekedési potenciál, a cég ezért is döntött a beruházás mellett. A gyárbővítéssel üzembe helyezett gépsor termelését belföldön és külföldön egyaránt értékesítik majd, a vállalat ebből származó többletbevétele várhatóan eléri az évi 30 milliárd forintot.

Vajda Attila emlékeztetett rá, hogy Dunaföldváron 2018. novemberében épült meg Európa legmodernebb, a régió legnagyobb papíripari üzeme 15 milliárd forintból, a beruházást Nagyvállalati Beruházási Támogatási programban 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a kormány.

A közlemény szerint a papírgyár fejlesztéseinek finanszírozását a vállalat önerőből, kormányzati támogatásból és kötvénykibocsátásokból fedezi. A jegybank kötvényprogramjában a 2020-as 11,2 milliárd forint értékű kibocsátást tavaly egy 9,9 milliárd forintos zöldkötvény-kibocsátás követte.

Továbbra is magas a kereslet a cég termékeik iránt, bár a tavalyi pandémiás hullámok már nem okoztak olyan felvásárlási rohamot, mint a 2020 márciusában, amikor a termelés 50 százalékkal haladta meg az átlagos havi szintet. A higiéniai papírtermékekből a belföldi fogyasztás 60-65 százalékát a Vajda-Papír állítja elő, de jelentős az export is, a termelés 40 százalékát szállítják külföldre. A Vajda-Papír Kft. az árbevételének már közel felét külföldön realizálja.

A Vajda-Papír 22 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják. A cég 2013-ban Norvégiában is nyitott egy több mint 130 új munkahelyet teremtő leányvállalatot.