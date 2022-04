Lopakodó omikron: kellhet a negyedik oltás?

A legtöbb ember negyedik oltás nélkül is biztonságban van a lopakodó omikron terjedése idején is – mondja Mansoor Amiji, a gyógyszerészeti tudományok és a vegyészmérnöki tudományok professzora a Northeastern Egyetemről. Állítását egy izraeli és egy katari tanulmány is alátámasztja.

Az izraeli kutatásban fiatal és egészséges egészségügyi dolgozókat hasonlítottak össze: köztük volt, aki három, és volt, aki négy adag vakcinát kapott. Eszerint a negyedik oltás minimálisan védettebbé teszi azokat, akik megkapták, de nem drámai mértékben. Az izraeli kutatók szerint épp ezért az egészséges fiatal felnőttek számára jelenleg nem szükséges negyedik adagot felvenni. A katari adatok megerősítik mindezt a MedicalXpress cikke szerint.

Ennek ellenére mind a Moderna, mind a Pfizer a második emlékeztető oltás engedélyezését kérte az amerikai gyógyszer-engedélyeztetési hivataltól, az FDA-tól. A Moderna 18 év fölöttiek, a Pfizer pedig 65 év fölöttiek részére kérte a vészhelyzeti engedély megadását.

Amiji szerint

a vállalatok már arra készülnek, hogy a nyár és az ősz folyamán újabb, potenciálisan veszélyesebb variánsok jelennek majd meg,

az pedig tény, hogy a védettség az idő múlásával csökken.

A Moderna szélesebb körű engedélyt kér, hogy a szövetségi járványügyi és megelőzési központok közegészségügyi hatóságai, valamint az orvosok és az egészségügyi szolgáltatók meghatározhassák a második emlékeztető megfelelő használatát a fertőzés vagy súlyos betegség magasabb kockázatának kitett emberek esetében.

Amiji szerint valószínű, hogy a 65 év felettieknek és az immunhiányos embereknek szükségük lesz második oltásra, ahogy a BA.2-es változat elterjed az Egyesült Államokban. A fiatalabbak esetében azonban az, hogy szükség van-e második emlékeztető oltásra – vagy az influenza elleni oltáshoz hasonló éves oltásra – attól függ, hogy az első három oltásból származó védelem idővel mennyire csökken.

A szakember szerint az endémiás szakaszban is

figyelemmel kell kísérni az új vírustörzseket,

de valószínű, hogy a további oltásokra vonatkozó ajánlások inkább eseti alapon fognak születni, nem pedig tömeges oltási és emlékeztető kampányokként, amelyek eddig a világjárványt meghatározták.

"Remélem, ha eljön az ősz, nem kell majd mindenkit újra beoltani, hanem mindenki maga dönthet arról, hogy szeretné-e ezt" – mondta.

