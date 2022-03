Tinnitusz – Fülcsengést okozhat a koronavírus elleni oltás?

Gregory Poland oltásszakértő éppen hazafelé tartott második koronavírus elleni oltásának felvétele után, amikor vezetés közben éles hangot hallott: úgy írta le, mintha egy sípba fújtak volna bele közvetlenül a füle mellett. Az eset egy éve történt, és azóta sem szabadult meg a furcsa hangoktól, melyekkel kapcsolatban azt feltételezi, az oltás mellékhatásaként hallhatja őket.

Azt sem Poland, sem mások nem tudják bizonyítani, hogy ez a kellemetlen fülcsengés valóban az mRNS-oltás mellélhatásaként alakult ki nála. Az állapot összefoglaló neve tinnitusz, az ebben szenvedők fülcsengést, fülzúgást tapasztalnak az NBC News cikke szerint.

Az átláthatóság jegyében beszél állapotáról

Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC), valamint a vakcinagyártók az oltás felvételét követően jelentkező tinnituszról szóló, szóbeszéd alapján terjedő beszámolókat vizsgálták már, de nem találtak bizonyítékot ok-okozati összefüggésre. Poland történetének sem lenne nagy súlya, ha nem egy oltásszakértőről lenne szó, aki a Mayo Klinika oltáskutató csoportjának vezetője és alapítója, ráadásul a Janssen fizetett szakértője, aki a Modernával is dolgozott oltásfejlesztési projektekben. Mindezek ismeretében felmerül a kérdés: miért vitte ügyét a nyilvánosság elé?

"Orvosként, aki esküt tett arra, hogy nem árt a betegeknek, elgondolkodom ezeken a dolgokon"

– mondta Poland. Elmondása szerint mindennapos feladata, hogy segítsen a betegeknek feldolgozni a lehetséges kockázatokat és előnyöket minden kezelésnél, beleértve a vakcinákat is.

"Nem vagyok hajlandó lemondani az átláthatóságról. Nem vagyok hajlandó válogatni az információk közt, amelyeket meg kell adnunk az embereknek annak érdekében, hogy jó döntéseket hozhassanak" – fogalmazott.

Kiváltó oka ismeretlen

A tinnitusz kiváltó oka egyelőre ismeretlen, bár hanghatásokkal hozzák összefüggésbe – a katonai szolgálatot teljesítők tapasztalatai ebbe az irányba vezetnek. Az is ismert, hogy a koronavírus-fertőzés ronthat az állapoton, az oltások esetleges auditív jellegű mellékhatásairól ugyanakkor kevés az információ jelenleg.

A JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery című orvosi folyóiratban egy múlt hónapban közzétett tanulmány a koronavírus elleni vakcinákat követő hallásproblémákról szóló jelentéseket elemezte, melyeket az amerikai mellékhatás-bejelentő platformon keresztül küldtek be. A Johns Hopkins Egyetem készítette tanulmány 555 jelentést elemzett, amelyekben olyan halláskárosodásról számoltak be, amely az Egyesült Államokban használt három koronavírus elleni vakcina bármelyikével összefüggésbe hozhatók, és 2020. december közepe és 2021. július közepe között következtek be.

Az elemzés azonban azt találta, hogy

a halláskárosodás vagy más hallásproblémák nem voltak gyakoribbak az oltás után, mint ami az általános populációban várható lenne.

Becslések szerint az amerikai lakosság akár tíz százaléka is tapasztalhatott bármilyen okból eredő fülzúgást. A koronavírus-fertőzést ugyanakkor halláskárosodással vagy súlyos, akár elviselhetetlen fülzúgással is összefüggésbe lehet hozni.

Komolyan veszik az eseteket

Egy másik, izraeli kutatás minimális mértékű emelkedést jelentett a hallásproblémák számában a Pfizer oltását követően, de ez elenyésző mértékű volt. A Pfizer mindezek kapcsán úgy nyilatkozott: nagyon komolyan veszi az esetleges mellékhatásokkal kapcsolatos bejelentéseket.

"A fülzúgásos eseteket felülvizsgáltuk, és

nem állapítottunk meg okozati összefüggést

a vakcinával" – áll a közleményben.

A Janssen közleménye szerint vakcinájuk 3. fázisú klinikai vizsgálatai során a tinnituszt mellékhatásként azonosították, de azt is fenntartották, hogy nem lehetett megállapítani az ok-okozati összefüggést az oltóanyaggal való expozícióval. A Moderna nem válaszolt többszöri megkeresésre sem.

Folyamatban van egy új kutatás

A CDC elismeri, hogy jeleztek tinnituszos eseteket feléjük oltás felvételét követően, de ahogyan Poland is rámutat, nehéz elválasztani a valós ok-okozati összefüggést a véletlenszerű egybeesésektől. A Stanford Egyetem molekuláris neurológiai laboratóriumában most Konstantina Stankovic fül-orr-gégész és nyaksebész igazgató vezet előzetes kutatásokat a témában. Bár a tudományos folyamatnak meg kell határoznia a vírus, a vakcinák és a lehetséges hallásproblémák közötti valódi összefüggéseket,

Stankovic szerint a fülzúgás a vakcina egyik kevéssé ismert mellékhatása lehet.

"A világ minden tájáról írnak nekem az emberek, akik úgy érzik, hogy nem hallgatják meg őket, hogy elutasítják őket, hogy az emberek nem veszik őket komolyan, és mégis nagyon megható módon elmondják nekem, hogyan tudják ezt a vakcinához kötni."

Stankovic azt is elismeri, hogy az anekdotikus történetek nem bizonyítják az ok-okozati összefüggést, de úgy véli, mindezt nem hagyhatja figyelmen kívül.

Poland számára traumatizáló élmény, hogy immár egyetlen percét sem töltheti csöndben – igaz, korábban is előfordultak már vele fülcsengéses periódusok, de sosem ilyen hosszan. Mindennek ellenére elment emlékeztető oltását is felvenni: azt mondja, a kockázatok és előnyök mérlegelése is nagyon fontos ilyen helyzetben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels