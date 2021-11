Jeff Bezos a jövőről: a Naprendszer akár egybillió embert is eltarthat

Ő és a világ más szupergazdagjai hamarosan meg fogják találni a módját annak, hogy az ember "bolygóközi fajjá" válva különböző planétákon lakhasson - mondta egy washingtoni űrkutatási fórumon az Amazon óriáscég egykori elnök-vezérigazgatója, a Blue Origin magán űripari vállalat alapítója, a világ második leggazdagabb embere.

Jeff Bezos szerint idővel emberek milliói fognak a Földről az űrbe költözni. Évszázadok során az emberek többsége vagy legalábbis nagy része űrbéli kolóniákon fog születni, élni és dolgozni, a világűrt mondhatja majd otthonának, és "talán majd úgy fognak látogatóba érkezni a Földre, mint most mi a Yellowstone Nemzeti Parkba".

"Világűrbe költöző és ott dolgozó emberek milliói - ez a Blue Origin víziója" - mondta.

A vállalkozó arról beszélt a washingtoni Nemzeti Katedrálisban tartott fórumon, hogy becslése szerint a Föld nagyjából legfeljebb 10 milliárd embert tud eltartani, a népességnövekedésre pedig az lehet a megoldás, hogy az űrben keresünk több helyet. A Naprendszer akár egybillió embert is eltarthat - vélte.

Mint mondta, vállalata a környezetkárosító iparágak világűrbe való kitelepítésére összpontosít, hogy meg lehessen menteni a Földet a pusztulástól.

Egy nappal korábban egy előadásában a vállalkozó üzleti riválisa, Elon Musk is arról beszélt, hogy a túlnépesedő emberiségnek mihamarabb be kell népesíteni más bolygókat is, köztük a Marsot, ehhez például az ő űripari cége, a SpaceX gyártana nagyüzemi módon hatalmas utas- és teherszállító űrhajókat. Elon Musk barátnője 17 év múlva már a Marson laknak A SpaceX vezetője szerint azért kell elhagyjuk a bolygónkat, mert előbb-utóbb be fog következni valamilyen katasztrófa, ami élhetetlenné teszi a bolygót - idézte Elon Musk egy űrkutatást érintő, zárt körű konferencián elhangzott mondatait az Index . Kifejtette, hogy a SpaceX-szel mielőbb szeretnének egy állandó bázist létrehozni a Marson. Mindezt azzal indokolta, hogy muszáj enyhíteni a „civilizációs kockázatokat” a Földön, és ennek az egyik lehetősége az, hogy bolygóközi fajjá teszik az embert. A lehetséges veszélyek közé sorolta, hogy bármikor becsapódhat egy aszteroida a Földön, ami például a dinoszauruszok esetében már kihalást eredményezett. Musk ezen kívül a klímaváltozás, a születésszámok egyes helyeken jelentkező csökkenését, valamint egy nukleáris katasztrófát lát lehetséges veszélyként. Már tavaly is beszélt a Mars meghódításának tervéről, megjegyezve, hogy ez egy nagyon nehéz és veszélyes, „nem szívbajosoknak való” feladat lesz. A Marssal kapcsolatos tervek mindezzel együtt már ott tartanak, hogy Elon Musk barátnője, Grimes is bejelentette: 17 év múlva, 50 évesen a bolygóra költözne.

Nyitókép: Twitter / Jeff Bezos