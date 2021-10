Nagy ajándékot kapnak a biciklisek a Google Mapsben

A Google térképszolgáltatásában régóta választhatjuk a kerékpáros útvonaltervezést, ám kifejezetten bicikliseknek szánt navigáció eddig nem volt a szoftverben. A lite elnevezésű navigációt a következő hónapokban teszi majd elérhetővé a felhasználók számára – írja a hvg.hu.

A megoldás mutatja a kiválasztott útvonalat, azt, hogy hol merre kell fordulnunk, illetve azt is, hogy várhatóan mikorra érkezünk meg. Emellett az útközben tapasztalható szintváltozásokat is. A lite navigáció használatához rá sem kell majd nyomni a lépésről lépésre navigáció elindítására, már az útvonaltervezési felületen nyomon lehet követni mindent. A legfontosabb adatokért nem kell majd megnyitni az appot, az alkalmazás az értesítési sávban is folyamatosan kijelzi majd az információkat.

Autós navigációban is van újdonság: az alkalmazás megjeleníti azt az útvonalat is, amely nem feltétlenül a legrövidebb, de a legkevesebb üzemanyag elégetésével juttat el az úti célhoz. Ezt a funkciót 2022-ben teszi majd elérhetővé a Google az európai felhasználók számára, a biciklis navigáció viszont már a következő hónapokban érkezik.

Nyitókép: DragonImages/Getty Images