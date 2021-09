A Laoszban felfedezett három vírus szerkezete alapján a kutatók azt állítják: a koronavírus legközelebbi ismert rokonai megerősítik, hogy nem laborban fabrikált vírusról, hanem természetben kialakult változatról van szó az új koronavírus esetében. Felfedezésük azzal kapcsolatos aggodalmakat is gerjeszt, hogy még számos, az emberek megfertőzésére is képes patogén rejtőzhet a természetben. David Robertson glasgow-i virológus a Nature cikkében ezt a felfedezést fantasztikusnak és egyben aggasztónak is tartja.

Az igazán aggasztó a kutatás szakértői ellenőrzés előtt álló összefoglalója szerint az, hogy olyan receptorkötő doménekre bukkantak a vírusok tanulmányozása közben, amelyek szinte teljes mértékben megegyeznek a koronavíruséival, ezáltal

az emberi sejtekhez való kapcsolódásra

is képessé tehetik ezeket a vírusokat.

Nagyon erős bizonyíték

Marc Eloit, a párizsi Pasteur Intézet virológusa franciaországi és laoszi kollégáival együtt 645 denevértől vettek nyál-, ürülék- és vizeletmintát Laosz északi részén található barlangokban. Három patkósorrú denevérfajban olyan vírusokat találtak, amelyek mindegyike több mint 95%-ban azonos a SARS-CoV-2 vírussal, és amelyeket BANAL-52, BANAL-103 és BANAL-236 névre kereszteltek.

"A SARS-CoV-2 első szekvenálásakor azt találtuk, hogy a receptorkötő domén nem igazán hasonlít semmihez, amit korábban láttunk" - mondja Edward Holmes, az ausztráliai Sydney Egyetem virológusa. Ez egyeseket arra késztetett, hogy feltételezzék, a vírust laboratóriumban hozták létre.

A laoszi koronavírusok azonban megerősítik, hogy a SARS-CoV-2 ezen részei léteznek a természetben,

mondja Holmes.

"Minden eddiginél jobban meg vagyok győződve arról, hogy a SARS-CoV-2 természetes eredetű" - ért egyet Linfa Wang, a szingapúri Duke-NUS Medical School virológusa.

Tovább dolgoznak a mintákkal

A SARS-CoV-2 Thaiföldön, Kambodzsában és a dél-kínai Jünnanban felfedezett rokonai együtt azt bizonyítják, hogy Délkelet-Ázsia a SARS-CoV-2 rokon vírusok diverzitásának melegágya, tette hozzá Alice Latinne, a Hanoiban működő Wildlife Conservation Society Vietnam evolúcióbiológusa.

Eloit és csapata laboratóriumban kimutatta, hogy e vírusok receptorkötő doménjei ugyanolyan hatékonyan tudnak kapcsolódni az emberi sejtek ACE2-receptorához, mint a SARS-CoV-2 néhány korai változatáé. A kutatók a BANAL-236-ot sejtekben is tenyésztették, amelyeket Eloit szerint most arra fognak használni, hogy tanulmányozzák,

mennyire patogén a vírus állatokban.

Tavaly a kutatók leírták a SARS-CoV-2 egy másik közeli rokonát, a RaTG13 nevű vírust is, amelyet jünnani denevérekben találtak meg. Ez a vírus 96,1%-ban azonos a SARS-CoV-2 vírussal, a kettőnek valószínűleg 40-70 évvel ezelőtt volt egy közös őse. A BANAL-52 96,8%-ban azonos a SARS-CoV-2-vel, és mindhárom újonnan felfedezett vírusnak vannak olyan egyes szakaszai, amelyek jobban hasonlítanak a SARS-CoV-2 szakaszaihoz, mint bármely más vírushoz.

Maradtak még kérdések

A laoszi tanulmány szakértők szerint betekintést nyújt a járvány eredetébe, de a kutatók szerint még mindig vannak hiányzó láncszemek. A laoszi vírusok például nem tartalmazzák a tüskefehérjén található, úgynevezett furin hasítóhelyet, amely tovább segíti a SARS-CoV-2 és más koronavírusok emberi sejtekbe való bejutását.

A tanulmány azt sem tisztázza, hogy a vírus elődje hogyan juthatott el a közép-kínai Vuhanba, ahol az első eseteket fedeztél fel, vagy hogy a vírus egy köztes fajon keresztül jutott-e az emberi szervezetbe.

A válaszokat a Délkelet-Ázsiában élő denevérek és más vadon élő állatok mintavételezése adhatja meg, amit számos csoport végez jelenleg is.

Egy másik tanulmány a Kínában folyó munkára világít rá: kutatók 2016 és 2021 között mintegy 13 ezer denevérmintát gyűjtöttek Kína-szerte, de nem találtak a SARS-CoV-2 közeli rokonaira, és ebből arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a vírusok rendkívül ritkák a kínai denevérek körében. Más kutatók azonban megkérdőjelezik ezt az állítást. "Határozottan nem értek egyet azzal a felvetéssel, hogy a SARS-CoV-2 rokonai nem keringenek a kínai denevérekben, mivel ilyen vírusokat már leírtak Jünnanban" - mondja Holmes.

