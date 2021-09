Ausztrália, Új-Zéland és Kanada után már az Egyesült Királyságban is elkezdenek folsavat adni a nem teljes kiőrlésű lisztekhez: a lépéstől azt remélik, hogy mintegy kétszázzal kevesebb magzat születik majd velőcső-rendellenességgel. A Sky News cikke szerint ez húsz százalékos csökkenést jelenthet a jelenlegi állapottal összevetve.

A döntés kapcsán Boris Johnson miniszterelnök elmondta, hogy a csecsemők egészségénél fontosabb ügyet nem tud elképzelni, a folsavas lisztdúsítás pedig egyszerű és gyors segítséget jelenthet fejlődésük javítására, ami ráadásul nyugalmat adhat a várandós nőknek és családjaiknak.

Kate Steele, a Shine jótékonysági szervezet vezérigazgatója - amely speciális támogatást nyújt azoknak, akiknek az életére hatással van a nyitott gerinc vagy a hidrokefália - elmondta: "A liszt folsavval való kötelező dúsítása sokak számára javítja a közegészségügyet most és a jövőben is."

A velőcső, mely az agy és a gerinc korai formája, és a terhesség első trimeszterében fejlődik ki, sokszor már azt megelőzően kialakul, hogy a nő tudna állapotosságáról.

Ha ebben a kulcsfontosságú időszakban a terhes nő nem visz be elegendő folátot, azaz B9-vitamint a szervezetébe, az velőcsőzáródási rendellenességekhez vezet. Ezek közé tartozik a nyitott gerinc vagy az anenkefália, utóbbi állapot esetében a magzat agyának csak egy része fejlődik ki. Az állapot sokszor az élettel összeegyeztethetetlen. A folsav a folát egy változata, amely zöld leveles zöldségekben természetesen is előfrodul, a szervezetben pedig a vörösvérsejtek egészséges számának kialakulását segíti.

A nyitott gerincnek sokféle fokozata létezik, az is előfordulhat, hogy az így születettek nem is tudnak arról, hogy fennáll esetükben az állapot. Az elégtelen záródás ugyanakkor

a gerincvelő sérülését is okozhatja,

ami az alsó végtagok gyengesége mellett széklet- és vizelettartási problémákat is okozhat. A nyitottság ezen túl az agyi-gerincvelői folyadék, a liquor cerebrospinalis keringésében is zavart okozhat, ami vízfejűséghez is vezethet.

Szakemberek 800 mikrogramm folsav szedését ajánlják az állapot elkerülésére már a tervezett teherbeesés előtt egy hónappal elkezdve. A magyar terhesgondozásban korábban kötelezően felajánlandó vizsgálat, az AFP-szűrés formájában a spina bifida kialakulásának esélyét is vizsgálták, ám a sok fals pozitív eredményt adó tesztet mára kivezették a várandósgondozás protokolljából.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton