Új engedélyt kapott a Pfizer koronavírus-vakcinája

Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) vészhelyzeti engedélyt adott a Pfizer–BioNTech emlékeztető, más néven booster oltására a 65 év felettiek körében. Az oltóanyagot azoknak a 18 és 64 év közöttieknek is be lehet adni, akik olyan munkakörben dolgoznak, ahol nagyobb eséllyel kaphatják el a Covid-fertőzést. Legalább 6 hónapot kell várni az első oltás beadása után, s csak ezután lehet alkalmazni ezt az emlékeztető oltást – írja az Index.

A Pfizer oltás kétadagos, háromhetes eltéréssel lehet beadni. orvosi javaslat esetén a most engedélyezett harmadik adagot is be lehet adni belőle.

Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója a közleményben mérföldkőnek nevezte az engedélyt, és hangsúlyozta, a klinikai vizsgálatok alapján a booster oltásoknak nagyon fontos szerepe van a koronavírus-variánsok elleni küzdelemben. A gyártó vizsgálatai azt mutatták, hogy az eredeti vírustörzs, a béta- és a delta-variáns ellen is jóval nagyobb mennyiségű neutralizáló antitestet termeltek azok, akik megkapták ezt az emlékeztető oltást.

Az emlékeztető oltásról heves viták zajlanak, a WHO vezérigazgatója a közelmúltban Budapesten is hevesen bírálta a harmadik oltást engedélyező országokat, arra hivatkozva, hogy a világ lakosságának jelentős része az egyenlőtlen vakcinaelosztás miatt még az az első adagot sem kapta meg. Magyarországon már augusztus óta elérhető a harmadik védőoltás, 667 ezren már fel is vették.

Nyitókép: MTI/Komka Péter