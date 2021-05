Forradalmi újítás jött Magyarországra a bokaproblémák eltüntetésében

Magyarországon több százan vannak, akiknek a járásuk a bokaízületi kopás miatt nehezül meg, számukra csak a bokaprotézis jelenthet tartós, panaszmentes megoldást, az ezzel kapcsolatos műtét már 2015 óta végzik Magyarországon, azonban az implantátum 3D-nyomtatott sablonnal történő behelyezése egyedülállónak számít, a Budai Egészségközpontban végzik először - tudta meg az intézménytől az Infostart.

Ezzel az eljárással még Európa is csak három éve ismerkedik, a BEK-ben Kynsburg Ákos baleseti sebész szakorvos végzi a műtéteket, és ő maga is részt vesz a beültetések fejlesztésében. Ausztriából tért haza, hogy egy nemzetközi projekt keretében részt vegyen a hazai bokaprotézis program fejlesztésében, és ezáltal a magyar betegek számára is elérhetővé váljanak a legmodernebb kezelési módok. A kollaboráció részeként a szakember

osztrák típusú implantátumot ültet be 3D-nyomtatott sípcsonti célzósablon és magyar fejlesztésű, új ugrócsonti műszerek segítségével.

A hazai műszerfejlesztési beruházás értéke nagyságrendileg 10 millió forint. A beültetéshez szükséges speciális műszerek a korábban elérhető berendezésekkel szemben lehetővé teszik, hogy a protézis az alsó végtag terhelési tengelyének megfelelően legyen beépítve.

"A speciális 3D-nyomtatott sablon azáltal forradalmasítja a bokaprotézis beültetést, hogy garantálja a műtét legfontosabb lépését, a sípcsonti komponens helyes behelyezését, ami más módszerek esetén manuálisan történik, növelve ezzel a hibalehetőséget" - ecsetelte Kynsburg Ákos.

Az elmúlt évben már 5 ilyen műtét ment le, mostantól

évente 24-re is sor kerülhet, várólista jelenleg nincs,

de a sablon tervezése és készítése 6 hetes előkészületet igényel.

S hogy milyen szerepe van a 3D-nyomtatásnak a protézis-beültetésben?

A bokaimplantátumok többféle méretben érhetők el, ugyanúgy, mint térd vagy csípő esetén. Ahhoz, hogy az operáló orvos megtalálja a megfelelő méretű implantátumot és tudja, pontosan hová kell azt minden szempontból megfelelően behelyeznie, egy háromszintű (csípő-térd-boka) CT-vizsgálat alapján készül egy speciális 3D számítógépes terv. Ha ezt a tervet a szakorvos jóváhagyja, akkor ahhoz a helyzethez készül egy sablon, ami csak az adott betegnél egyetlenegy helyre illeszkedik. Így biztosított a sípcsonti komponens helyes behelyezése.

Nyitókép: Budai Egészségközpont