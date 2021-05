A 170 kilométer hosszú és 25 kilométer széles jégtömb valamivel nagyobb, mint a spanyolországi Mallorca szigete - közölte az űgyügynökség a műholdas felvételek alapján. Az A-76 jelzésű jéghegy az Antarktisz északnyugati részén, a Weddel-tengerben, a Ronne-selfjég nyugati oldalán keletkezett.

E pillanatig az ugyancsak a Weddell-tengeren sodródó 3880 négyzetkilométeres A-32A jéghegy számított a legnagyobbnak. A nagy feltűnést keltő A-74 jéghegy, amely februárban szakadt le az antarktiszi selfjégről, mindössze 1270 négyzetkilométeres volt.

Meet the new cool kid on the iceberg block: the recently calved #A76 is now the biggest iceberg in the world!



The iceberg was spotted by @BAS_News and confirmed from @usnatice using @CopernicusEU #Sentinel1 imagery.

Here's how it looked on 16 May?https://t.co/GgFk6kIJLv pic.twitter.com/xOVWjidsZw — ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 19, 2021