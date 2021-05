Észrevétlenül terjedt el egy különösen fertőző vírusmutáns Európában

Közép-Afrikából indult és már legalább tucatnyi európai országban terjedt el egy eddig ismeretlen koronavírus-variáns, a B.1.620, írja a Nature. A variánson tapasztalható mutációk amellett, hogy a könnyebb terjedést teszik számára lehetővé, az immunitás megkerülésében is segítik a vírust.

A törzset Litvániában sikerült áprilisban azonosítani: miután ez megtörtént, Gytis Dudas, a svédországi Göteborgi Globális Biodiverzitás Központ munkatársa és kollégái megkezdték a SARS-CoV-2 a világ minden tájáról származó genomikai adatainak elemzését, amelyből megállapították, hogy a B.1.620 már februárban megjelent az európai mintákban. Jelenleg Franciaországban, Belgiumban és további országokban is jelen van.

A variáns valószínűleg Közép-Afrikából érkező utazókkal jutott el a régióba.

A kutatók a kameruni határ közelében, a Közép-afrikai Köztársaságban élő hat ember által adott mintákban, valamint hét olyan európai emberében is megtalálták az új variánst, akik nemrég tértek vissza Kamerunból.

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a B.1.620 valószínűleg Közép-Afrikából származik, és azt a közelmúltban utazók többször is behurcolták Európába. Az eredmények arra is utalnak, hogy a variáns széles körben kering Közép-Afrikában, de az ottani korlátozott szekvenálás miatt eddig nem fedezték fel. A szakértői értékelés előtt álló eredmények rávilágítanak arra, milyen kockázatok fakadnak abból, hogy

a génszekvenálás elérhetősége egyenlőtlen világszinten

– ahogyan az igaz az oltásokra, a gyógyszerekre, a tesztelésre vagy a védőfelszerelésekre.

A koronavírus kontrollálatlan terjedése – amelyről Brazília és India mellett a szinte oltás nélkül maradó Afrika kapcsán is beszélnek a szakértők – épp az új variánsok kialakulásában van nagy jelentősége. Azok mutációi veszélyesek is lehetnek akár az immunitást elkerülő tulajdonságuk miatt is.

