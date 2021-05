Az elmúlt hetekben sorra szállította a lenyűgöző eredményeket a NASA: a tudósoknak nemcsak sikerült több alkalommal is megreptetniük az első, ember által készített szerkezetet egy másik bolygó felszínén, de fotókat és videókat is közzétettek arról, miként száll fel és repül az Ingenuity a Marson. Most pedig az április 25-én végrehajtott harmadik repülésről készített videón módosítottak, szúrta ki a hvg.hu, így pedig már 3D-ben is megnézhető, ahogy a szerkezet a Mars légkörébe emelkedve repül egy kicsit.

Ha egy korábbi mozizásból például nem áll rendelkezésre otthon olyan 3D-szemüvegre, amelynek két lencséje különböző (kék, piros) színű, akkor némi fabrikálással készíthet magának egyet a NASA "szabásmintája" és útmutatója alapján.

Nyitókép: YouTube/NASA Jet Propulsion Laboratory