Szakértő: a rövidlátás már most tömegbetegség, és a járvány sokat ront a helyzeten

A Google Trends adatai alapján Magyarországon az utóbbi évben másfélszer annyian keresnek rá a "szemcsepp" szóra, mint az azt megelőző öt év alatt. A szemünket napi 20 órában káros hatások érik, ami miatt az emberek szeme rettenetesen elfárad, és különböző szemproblémákban szenvedünk – nyilatkozott az InfoRádiónak Valner Szabolcs, az eoptika.hu ügyvezetője.

Elsődlegesen az látszik, hogy rengetegen lesznek most szemüvegesek, vagyis elkezdett romlani az emberek látása.

A másik gyakori eset, hogy nagyon sokaknak kiszárad a szeme: otthon, a fűtött lakásban töltötték az elmúlt fél-egy évet, és folyamatosan bámuljuk a képernyőt. Ilyenkor általában elfelejtünk pislogni, ami miatt a szem száraz lesz.

A harmadik probléma pedig az, hogy ezekből a gépekből folyamatosan áramlik az a mélykék fény, amely hosszabb távon roncsolhatja a retinát, vagyis a képességet arra, hogy egyáltalán lássunk az életük későbbi szakaszában.

Szemünk egészségének megóvása érdekében több egyszerű és praktikus megoldás van, állítja az ügyvezető.

A legegyszerűbb az, ha szemtornát végzünk: egy idő után abbahagyjuk a képernyő bámulását, felállunk, és 10-20-30 másodperceket távolra nézünk.

A másodlagos természetes kezelési módszer pedig az, hogy kimegyünk a szabadba: egyszerűen elhagyjuk a mesterséges fények világát, és a természetes napfény önmagával regeneráló, megőrző képességgel bír a szemünk egészsége szempontjából.

"Szemcseppekből a pandémia kezdete óta 60 százalékkal többet adunk el. Az embereknek ég, fáj a szeme, ezt próbálják enyhíteni e szerekkel" – mondta Valner Szabolcs. Megjegyezte: a monitorszemüvegek rövidtávon enyhítik ezeket a hatásokat, segítik az esti alvásminőséget és nem fárad el a szem annyira napközben sem.

A koronavírus-járvány csak felgyorsította a már meglévő rossz tendenciákat a gyerekeknél – hívta fel a figyelmet Valner Szabolcs.

"A mobiltelefonok forradalma kezdte el rontani a szemünket leginkább, és erre csak rátett egy lapáttal az otthoni munkavégzés, illetve a távoktatás is. Azt mondják, hogy

az évszázad közepére az emberiség fele szemüveges lesz.

Ha a jövőt akarjuk látni, akkor most Kína és Japán nagyvárosaira kell nézni, ahol már most az általános iskolások 90 százaléka szemüveges. A rövidlátás tehát egészen elképesztő mértékű, tömegbetegségnek tekinthető, és a folyamat a gyermekeink látásának az egészségét is veszélyezteti" – hangsúlyozta az InfoRádióban a szakember.

Fontos lenne szerinte, hogy a szülők szabályozzák a gyerekek által az online világban tölthető órák számát, valamint több időt kellene a szabad levegőn tartózkodniuk.

Nyitókép: Pixabay