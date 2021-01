Az igazság odaát van – Megnézhetjük a hosszú évtizedeken át titkolt CIA-ufóaktákat

Hosszú évek kitartó próbálkozásai után a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) kiadta az elmúlt 70 évben gyűjtött ufóaktáit – írja a Hvg.hu a Global Newst idézve. A változás nem a szervezet jóindulatának köszönhető, hanem egy új törvénynek, amely megtiltja, hogy a különös észlelésekről készült, akár katonai jellegű dokumentációk soha ne kerülhessenek nyilvánosságra.

Az ügyben a Black Velvet nevű közösség indított pert az amerikai kormányszervezet ellen, és végül az ő honlapjukon tették közzé a vaskos iratanyagot.

Összesen 2700 olyan oldal található, amely kimondottan ufóészlelésekkel foglalkozik,

de a gyűjtemény teljes méretét nézve több mint 2,2 millió oldalt jelent.

