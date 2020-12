Enyhe influenzás tünetek rövid ideig – önkéntesek mesélnek a Covid-vakcináról

Egy önkéntes sem abból gazdagszik meg, hogy részt vett valamelyik koronavírus elleni vakcina fejlesztésében, de nyugodtabban alhat hisz alaposan kivizsgálják őket még akkor is, ha esetlegesen placebót kaptak. Ez is kiderül azoknak az önkénteseknek a beszámolóiból, akik az angolszász sajtóban névvel vállalták, hogy beszélnek élményeikről és az általuk tapasztalt mellékhatásokról. Ezek alapján általánosnak tűnik, hogy akit a kísérleti vakcinákkal oltottak be, teste valamilyen reakciójából tudta is, hogy valós védőoltást kapott: volt, aki erről meg is bizonyosodott.

A karfájdalom volt a legrosszabb

Elle Hardy fiatal újságírónő, aki le sem tagadhatná szakmáját: a Business Insidernek nyilatkozó ausztrál nő ellenanyagteszttel bizonyosodott meg arról, hogy sejtése igaz-e. A Moderna kísérletében önkénteskedő Hardy nem szakmai indíttatásból került be: bevallása szerint pár éve, amikor nagyon rossz anyagi helyzetben volt, anthrax-vakcina tesztjében vett részt. Adatai így megvoltak egy adatbázisban, felhívták, ő pedig igent mondott – a védettség reményében. Nyolc fiolányi vér a tesztekhez, vizeletvizsgálat, terhességi teszt és általános orvosi vizsgálat után kapta meg az első oltást: ekkor három órát kellett kórházban töltenie, amiért 150 dollárt fizettek neki. Tüneteit egy hétig kellett feljegyeznie minden nap egy applikáción keresztül.

Az első oltás után egy-két napig úgy érezte magát, mint aki mindjárt influenzás lesz, majd ez elmúlt,

az oltás helye viszont kifejezetten érzékeny maradt,

nehezen használta a karját, ráfeküdni sem tudott. Négy napig tartottak a tünetek, a második oltás után megismétlődtek, de hamarabb elmúltak. Mindebből azt gyanította, vakcinát kapott, amit az antitestteszt megerősített – de ettől továbbra is maszkot visel.

Fél napig tartó tünetek

A 69 éves kaliforniai Debbie Honeycutt a veszélyeztetett korosztály tagja: alapbetegsége is van, van tehát mitől tartania. Az NBC San Diegónak nyilatkozó asszony, aki szintén a Moderna kísérletében vett részt, legalább hat hasonló programnak volt már részese, veteránnak számít tehát a gyógyszeripari kísérletek világában. Az oltások előtt részletesen tájékoztatták arról, hogy milyen veszélyei is lehetnek egy klinikai tesztnek rá nézve, de ennek ellenére is részt akart venni benne, hogy a megoldás részese lehessen.

Honeycutt a második vakcina beadása után tapasztalt

enyhe influenzára hasonlító tüneteket,

de mindössze fél napig tartottak ezek. Ezek alapján ő is úgy véli, valódi vakcinát kapott.

Tünetmentes önkéntesek

A brit Jack Sommer az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca oltásának tesztelésében vett részt: az Independentnek nyilatkozó fiatalember önironikusan leírja, hogy munkanélküliként hatalmas izgalommal és lelkesedéssel vágott bele a projektbe. 235 fontot kapott szolgálataiért, melyekbe egy alapos kivizsgálás az ő esetében is beletartozott. Utólag visszanézve úgy látja,

valószínűleg csak képzelte, hogy mellékhatásokat tapasztalt,

mivel testhőmérséklete ezek közben 36,5 fok volt, bár lázasnak érezte magát. Azt nem tudja, vajon placebót kapott-e, ahogyan NY1-nak nyilatkozó 52 éves Barry Colvin sem, aki szintén részt vett egy kísérletben, mindenféle tünet nélkül. Két évig azonban folyamatosan vizsgálják majd ellenanyagszintjét és egészségi állapotát is. További tapasztalatok Az austini Glenn Deshiels úgy fogalmazott : masszív másnapossághoz hasonlíthatók azok a tünetek, melyeket oltás után érzett. A 24 éves Yasir Batalvi az első oltás után karját fájlalta , a második után egy estig volt lázas, rázta a hideg és érezte magát fáradtnak. A Reddit fórumain több önkéntes is válaszol kérdésekre: meg nem erősített információként kezelhető közléseiket angolul olvashatják például itt itt és itt

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI)