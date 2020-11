A tökéletes vihar nagy csapást mért a torrentezőkre

Az Európai Unió ügyészségi együttműködési szervezete, az Eurojust közlése szerint 11 országban – Bulgáriában, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Litvániában, Romániában, Szlovéniában, Hollandiában, Máltán, Olaszországban és Svédországban – mintegy 700 rendőr tartott egyszerre razziát, amely során 5500 szervert sikerült lekapcsolniuk – írja a hvg.hu.

Az összehangolt művelet során egy időben tucatnyi helyszínre szálltak ki a rendőrök, hogy lekapcsolják a szervereket és lefoglalják az illegálisan streamelő eszközöket. A kalózok többek között televíziós műsorokat, sportközvetítéseket és filmeket továbbítottak.

A The Perfect Storm (A tökéletes vihar) névre keresztelt akcióba még november 6-án kezdtek bele. Első körben technológiai lépéseket tettek, többek között távolról állították le a kalózok által működtetett eszközöket. A hatóság szerint az egész rendszer piramisszerűen működött, nagy televíziós társaságok, valamint streamingszolgáltatók (Netflix, Disney+) tartalmait közvetítették illegálisan az egész világon.

A művelet során 23 gyanúsítottat sikerült azonosítani, és mintegy 100 helyen házkutatást is tartottak a rendőrök. Egy embert le is tartóztattak Olaszországban, aki az egész hálózat vezetője volt. A hatóság több luxusautót és 334 PayPal-fiókot foglalt le tőle. Összesen 10 619 000 eurónyi vagyont koboztak el a rendőrök, és nagyjából 50 millió felhasználót már sikerült is azonosítani.

