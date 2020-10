A tudósok sem értik még az újrafertőződés jelenségét

Több mint harmincöt millió koronavírus-fertőzött mellett elenyésző azon ismert esetek száma, amelyekben a betegségen egyszer már átesett embert fertőzött meg újra a koronavírus. A kutatókat azonban ez nem nyugtatja meg teljesen a Guardian cikke szerint: úgy vélik, az újrafertőződéseknek kis százalékára derül csak fény. Az ismerten újrafertőződött betegek közt van olyan, akinél a második megbetegedés könnyebb lefolyású vagy akár tünetmentes volt, de

másoknál sokkal súlyosabb is volt az elsőnél.

Volt olyan eset, amikor kevesebb, mint öt hónap telt el a két fertőzés közt, de egy indaiai nővérnél mindössze két hónap választotta el a két megfertőződést.

Ahhoz, hogy az újrafertőződés ténye megerősített legyen, a kutatóknak szükségük van a PCR-teszthez levett mintákra mindkét betegség idejéből, mivel a vírus genetikai kódjának eltérése alapján mondhatják ki azt, hogy ismételt megbetegedésről van szó. Az ehhez szükséges génszekvenálás pedig kevés kórházban elérhető, és ha az is, akkor is ritkán végzik el. Az immunitás kialakulása A vírusfertőzés kezdetén veleszületett immunrendszerünk gyors, de nem precíz munkát végez. A citokinnak nevezett proteinek kezdenek ekkor termelődni a vírus elnyelésére és elpusztítására.

Adaptív immunrendszerünk következő védvonalként T- és B-sejtekkel dolgozik. A T-sejtek a fertőzött sejteket pusztítják el, a B-sejtek pedig az antitestek termeléséért felelősek.

Ha legyőzzük a betegséget, a T- és B-sejteknek csak egy része marad meg szervezetünkben, ezek az immunrendszer memóriájaként szolgálva segítenek, ha újra találkoznánk a vírussal.

Néhány hónap elteltével az antitestek mennyisége csökkenhet, de az újrafertőződések olyan esetekben is megtörténtek, amelyekben még jelen is voltak az érintett szervezetében.

A jelenség sok kérdést vet fel.

Meddig tart egy betegség során megszerzett immunitás?

Az első fertőzés képes olyan mértékben károsítani az immunrendszert, hogy az ne tudja leküzdeni a koronavírus ismételt támadását?

Egyáltalán, átadhatja másoknak a fertőzést egy újra megbetegedett személy?

Danny Altman, a londoni Imperial College immunológusa úgy véli, a koronavírusból felépülők 90 százalékában kialakul a védettség legalább valamennyi időre.

„A házamban mernék fogadni arra, hogy valószínűleg egy évig tart a védettség, tovább nem. A baj az, hogy ha egy immunológus nyilatkozik valamit az immunitásról egy újságnak, az két hétig igaz, aztán kiderül, hogy hatalmas tévedés”

– nyiltakozta Altman.

A vírus terjedésének második hullámában, az őszi-téli időszakban Akiko Iwasaki immunbiológus, a Yale Egyetem professzora több újrafertőződésre is számít. Ez Stephen Reicher, a St. Andrews-i Egyetem szociálpszichológusa szerint új problémát jelent: a koronavírusból felépültek, és azok, akik tévesen hiszik, már átestek a betegségen, védettnek hihetik magukat. „Fontos a sebezhetetlenség gondolatát felszámolnunk magunkban” – vélekedik.

Nyitókép: MTI/Komka Péter