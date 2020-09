Ezt jó, ha tudja, ha nem akarja elkapni a koronavírust

Miután több esetben is bebizonyosodott, hogy valaki a mellékhelyiség használata közben kapta el a koronavírust, tudományosan is megvizsgálták, mekkora veszélyt jelenthet ez. Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen Washnington Postban közölt levele szerint megvan rá az esély, hogy akkor is megfertőződjön az ember, ha nem közvetlenül koronavírusos beteg után használta - írta a hvg.hu.

Mint írják, azt már korábbi kutatások is bebizonyították, hogy a wc öblítésénél a víz mozgásával a széklet apró darabkái úgynevezett bioaeroszolokként a levegőbe kerülnek, különösen akkor, ha a fedél lehajtása nélkül történik az öblítés. Egy 2018-as kutatás szerint utóbbi esetnél 1 köbméternyi levegőben nagyjából 1 millió ilyen részecskét találni. Allen szerint bár nem minden ilyen részecskében van ott a vírus örökítőanyaga, már öblítéskor fennáll a fertőzésveszély.

A felmérés szerint ezek a részecskék egészen addig maradnak a levegőben, amíg meg nem tapadnak egy felületen, fel nem hígulnak, szűréssel el nem távolítják őket vagy belélegzés útján el nem tűnnek onnan. A különféle felületeken megtapadó részecskék azonban hosszabb távon is fertőzésveszélyesek lehetnek.

A régóta nem használt mosdók és wc-k ugyancsak segíthetik a vírus terjedését, mivel ha nincs víz a bűzelzáró csőkanyarulatban, akkor akadálytalanul terjedhet a vezetékben.

Allen azt ajánlja, akinek van légcserélő berendezése a mosdóban, kapcsolja be használat előtt, és használat után is tartsa még egy darabig bekapcsolva. Ha nincs, legyen nyitva az ablak, és szellőztessünk minél tovább. Ezen kívül ellenőrizzük, hogy az U alakú csövekben valóban van-e víz, öblítéskor pedig csukjuk le a csésze fedelét. És persze az sem árt, ha folyamatosan fertőtlenítjük a fürdőszobát.

