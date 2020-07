Komoly érveket hoznak a tudósok az újból engedélyezett szúnyogirtás ellen

Sokan érzékelik úgy, hogy idén valahogy meg lehet fulladni a szúnyogokban; a helyzetben felüdülést jelentett a bejelentés, hogy 180 napra újra engedélyezetté vált a korábban betiltott kémiai szúnyogirtás, ám ennek környezetterhelő hatásaira szakértők most újra felhívják a figyelmet.

Mint a HírBalaton.hu portálon olvasható, az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet vezetője, Garamszegi László személyesen is állást foglalt a kérdésben, ellenezve a deltametrin és a természetes piretrin hatóanyag-tartalmú termékek légi bevetését, amelyet egyébként azért enged most meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ, mert trópusi betegségeket is behurcolni képes szúnyogok jelentek meg az országban az utóbbi hónapokban.

Garamszegi doktor és csapata most az ázsiai tigrisszúnyog betolakodó példányait vizsgálva arra a felismerésre jutott, hogy nincs bennük trópusi betegséget terjesztő vírus, de ez egyelőre csak következtetés, ahogy a veszély is az, amit az NNK bejelentett.

A kutatásra mindenesetre most pénz kellene, a folyamat - tehát állatok költözködése - ráadásul a klímaváltozás idején lassulni önmagától biztosan nem fog.

Garamszegi László ráadásul azt mondja,

az esti irtás nem igazán hatékony az egész nap aktív fajok populációja ellen.

A deltamertrin pedig felelős lehet tömeges halpusztulásért, és az emberi egészségre is ártalmas lehet.

Úgy látja, szerinte a döntést gazdasági okokból hozták meg, rövidtávú piaci érdekekből.

"A hosszútávú megoldás a biológia alapokon történő védekezés lenne, de e technológia elterjesztése más típusú szakértelmet, hatóanyagokat és szolgáltatókat igényelne" - tette hozzá.

Nyitókép: Wikipédia/James Gathany/CDC