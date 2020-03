Már a Google Maps is figyelmeztetést küld

Világszerte az egyik legfontosabb járványvédelmi intézkedés az elzárkózás lett. Emellett kormányok is egyre-másra figyelmeztetik a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne személyesen keressék fel az orvost, hanem inkább telefonon érdeklődnek, így nem veszélyeztetik mások egészségét. Az egyelőre még csak Amerikában működő új Google Maps funkció is ez utóbbit hangsúlyozza - írta a The Verge cikke alapján a hvg.hu.

Az új funkció akkor lép automatikusan működésbe, ha a felhasználó egy rendelő vagy kórház elérhetőségére keres rá a szolgáltatásban. Ilyenkor egy kisebb ablak is megjelenik a pontos cím alatt, azt kiemelve, hogy a páciens elsősorban telefonon érdeklődjön az orvosnál. A fejlesztés a térkép Android és iOS-változatában is elérhető.

New warning for me in Google Maps pic.twitter.com/psLOhhpal6 — Russell Holly (@russellholly) March 20, 2020

A Google egyébként is hangsúlyos szerepet vállal a járványügyi tájékoztatásban. A cég keresőoldalán egyrészt prioritást élveznek a koronavírussal kapcsolatos szervek felhívásai, a Play áruházból pedig folyamatosan tüntetik el azokat a kulcsszavakat, melyek félrevezető tartalomhoz navigálják a felhasználókat. A Google egy térképpel is segíti a hatóságok munkáját, de ez a szolgáltatás még nem elérhető. A Microsoft ugyanilyen megoldása viszont igen.

