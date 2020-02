Mutatunk néhány embert, akik nem léteznek

Cikk jelent meg a Vehir.hu portálon olyan emberekről, akik a valóságban nem léteznek.

A dolog úgy lehetséges, hogy a képeken szereplő embereket mesterséges intelligencia hozta létre - közölték a ThisPersonDoesNotExist.com portál alapján.

A projekt az NVIDIA videokártyákat, grafikus processzorokat gyártó cég kísérlete és önreklámja, valósághű számítógépes képalkotást igyekeznek tökéletesíteni a gépi tanulás útján.

Az ember ahányszor a portálra látogat, mindig más, de mindig virtuális portréval találkozik, tehát az emberek, akiket ott láthatunk, nem léteznek.

Nyitókép: This Person Does Not Exist