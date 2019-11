Indián nevet kapott a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestje

A póheten indiánok nyelvén égboltot jelentő Arrokoth nevet kapta az a Földtől mintegy 6,5 milliárd kilométerre lévő jeges bolygókezdemény, amely a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestje - jelentette be a héten az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).

A Kuiper Belt object spotted by @NASAHubble & visited by @NASANewHorizons was officially named this week. With consent from Powhatan Tribal elders and representatives, it is now known as "Arrokoth," meaning “sky” in the Powhatan/Algonquian language. Watch: https://t.co/MfxVuac4kf pic.twitter.com/jqGSC2KLHB