A keddi napfogyatkozás turisták százezreit vonzotta ki a Chile északi, sivatagos részébe, hogy a onnan figyelhesék meg a teljes napfogyatkozást. A jelenség ugyanis elsősorban Chiléből és Argentínából volt látható. És persze az űrből, ahol a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal két meteorológiai műholdjának is sikerült megörökítenie az eseményt – hívta fel a figyelmet a Player.hu.

Parts of Chile and Argentina witnessed a #TotalSolarEclipse this afternoon as the moon passed between the sun and the Earth. Check out the lunar shadow in this loop from NOAA's #GOESEast! Learn more: https://t.co/gwRdc9Ki3y pic.twitter.com/DTYVVZVbuP