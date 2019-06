Visszatért három űrhajós az ISS-ről - videók

"Megtörtént a leszállás. A visszatérő kabin, benne Oleg Kononenkóval, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség űrhajósával, Anne McClaine-nel, a NASA amerikai űrügynökség asztronautájával és David Saint-Jacques-szal, a kanadai űrügynökség asztronautájával földet ért" - jelentette be a CUP szóvivője.

Az MSZ-11 űrhajó magyar idő szerint hajnali 1 óra 25 perckor vált le a Nemzetközi Űrállomásról.

The Soyuz crew ship undocked from the station at 7:25pm ET carrying Exp59 crewmembers @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko of @Roscosmos back to Earth for a landing at 10:47pm today. #AskNASA | https://t.co/qssfvHUqLD pic.twitter.com/kqexEHrARb