Megdöbbentő, mit találtak az óceán legmélyén

Victor Vescovo texasi befektető, nyugdíjas tengerésztiszt elmondta, 10 927 méterre merült a világ legmélyebb árkába, a csendes-óceáni Marianna-árokba. Ezzel az 1960-ban felállított merülési rekordot 15 méterrel haladta meg expedíciója.

Eddig ismeretlen fajokat fedezett fel ott, ahol ember még nem járt. Egy alkalommal négy órát töltött az árok fenekén az élővilágot tanulmányozva: látott többek között hosszú lábú, hosszú csápú, rákszerű ízeltlábúakat és a tengeriuborkák közé tartozó, áttetsző testű "tengeri disznókat" (Scotoplanes).

"Nagyon kiábrándító volt látni az embertől származó szemetet az óceán legmélyebb pontján" - hangoztatta egy interjúban.

Third ever time humans have made it to bottom of the Mariana Trench - and what do they see? Eerie landscape, amazing life... and a plastic bag! Our waste is finding its way into the planet’s most remote environments @FiveDeeps https://t.co/qtjnjtSI4U