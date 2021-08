Wladár Sándor: ilyenre húsz éve nem volt példa

Fél három után elsőként Cseh László lépett ki a tranzit ajtaján, akit megtapsoltak a jelenlévők, a legtöbb gratulációt azonban a Tokióban egy arany- és egy ezüstérmet nyerő Milák Kristóf kapta. Az elsők között Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség, valamint Gergely István, a Bp. Honvéd elnöke köszöntötte egy virágcsokorral az ifjú ötkarikás bajnokot, majd egy apai és anyai ölelés kíséretében a szülőktől jöttek az elismerő gratulációk.

A reptéren megtartott sajtótájékoztatón is Milák volt a középpontban. A 200 pillangó friss ötkarikás győztese elmondta, összességében teljesen elégedett, hiszen két érmet nyert és olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Hozzátette: mostanra már ha minimálisan is, de sikerült átgondolnia, milyen olimpián is vett részt.

"A Covid és a délelőtti döntők miatt számomra teljesen idegen volt a környezet, nem éreztem azt az olimpiai hangulatot, amiről mások beszéltek. Úgy gondolom, ahol most tartok, az nem egy út vége, hanem még csak a kezdete" - fogalmazott Milák, aki reméli, hogy a megszokott körülmények között, például a párizsi olimpián még többre lesz képes. Örül neki, hogy Dressel személyében komoly rivilása van, aki még jobb teljesítmény elérésére ösztönzi őt. Végezetül arról beszélt, hogy most szeretne pihenni és kikapcsolódni, azt pedig nem árulta el, hogy a jövőben milyen számokban szeretne majd még versenyezni.

Edzője, Selmeci Attila elismerte, hogy óriási teherrel a nyakukban érkeztek Tokióba. Bevallotta, hogy féltette a tanítványát, mert eddig még sosem volt olimpián, és az teljesen más verseny, mint a többi.

"Nagyon hálás vagyok neki, mert amit elterveztünk, azt maximálisan teljesítettük, így emelt fővel jöhettünk haza" - jelentette ki Selmeci, aki a saját felelősségét is elismerte abban, hogy a 200 pillangó döntőjében néhány hibát elkövettek, így Milák lassabban kezdett és nem sikerült teljesítenie saját célját, a világcsúcsot.

"Ha még egyszer le lehetett volna úszni a döntőt, biztos vagyok benne, hogy az is meglett volna. Amit a sors kétszázon elvett tőle, azt a százon visszaadta neki" - fűzte hozzá az edző, aki szerint, ha 100 döntője két méterrel tovább tart, akkor a győztest ott is Milák Kristófnak hívják. "Az a verseny bebizonyította, hogy Kristóf 100 méteren is világklasszis, neki van a legnagyobb esélye, hogy a jövőben legyőzze Dresselt" - folytatta.

Sós Csaba szövetségi kapitány emlékeztetett rá, hogy a magyar úszóválogatott az egyik legnépesebb csapattal vett részt az olimpián. Külön kiemelte, hogy Milák a magyar úszósport első olimpiai aranyérmét nyerte meg pillangóban, és ezzel az ország bekerült abba a hatos csoportba, melynek tagjai minden úszásnemben rendelkeznek olimpiai győzelemmel. Elismerte ugyanakkor, hogy többre számított, hiszen hét-nyolc számban voltak reális éremesélyesek, de úgy érzi, a magyar úszók így is helytálltak, hiszen az európai nemzetek közül a magyarokon kívül csak a britek és az oroszok tudtak aranyat nyerni Tokióban.

Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke azt hangoztatta, történelmi teljesítmény, hogy 15 számban volt magyar úszó döntőben, a csapat fele bejutott a fináléba, amire húsz éve nem volt példa. Hozzátette: neki a negyedik helyezések fájnak a legjobban, mert csak kicsi kellett volna ahhoz, hogy ezekből érmek legyenek. Szerinte a délelőtti döntők nem kedveztek az európaiaknak, ugyanakkor kiemelte a versenyzők fegyelmezettségét, amivel el tudták kerülni, hogy pozitív teszt miatt valaki ne indulhasson el.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt