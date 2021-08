Feljött a második helyre Berecz Zsombor az éremfutam előtt

A Finndingiben szereplő Berecz Zsombor a második helyen bejutott az éremfutamba a tokiói olimpián, így kedden a dobogóért szállhat vízre.

A világ- és Európa-bajnok magyar vitorlázó a kilencedik részversenyben negyedik lett, a tizedikben szintén, de egyik fő vetélytársa, a spanyol Joan Cardona csak nyolcadikként futott be. Így helyet cseréltek, Berecz feljött másodiknak, hátránya kilenc helyezési pont a címvédő brit Giles Scott mögött. A futamot a 2020-as világbajnok új-zélandi Junior Josh nyerte, aki ezzel a negyedik helyre lépett előre, a magyar hajóstól tíz ponttal van lemaradva.

Az Enosima Jachtkikötőben kedden az első tíz helyezett száll vízre a dupla szorzós éremfutamban, a többiek számára befejeződött a verseny. A magyar vitorlázás eddig egy olimpiai medállal büszkélkedhet, 1980-ban, Moszkvában a Detre testvérek harmadikok lettek Repülőhollandiban.

Az állás az éremverseny előtt

1. Giles Scott (brit) 28 helyezési pont

2. Berecz Zsombor 37

3. Joan Cardona (spanyol) 39

4. Junior Josh (új-zélandi) 47

5. Nicholas Heiner (holland) 52 Ausztrál és dán aranyérem Laserben Matt Wearn győzött a Laser Standard hajóosztály versenyében a tokiói olimpián. A második helyen a horvát Tonci Stipanovic végzett, aki öt éve, Rio de Janeiróban is másodikként zárt. Laser Radialban Anne-Marie Rindom bizonyult a legjobbnak. A világbajnok dán, aki Rióban bronzérmet szerzett, sokáig stabilan állt az élen, az éremfutam előtti utolsó két részversenyt azonban nagyon elrontotta: előbb a 26. helyen futott be, majd kizárták. Az éremversenyben egy hetedik hellyel így is ki tudta harcolni a győzelmet.

Az ezüst az éremfutamban győztes svéd Josefin Olssonnak jutott, a bronz pedig a címvédőként versenyző holland Marit Bouwmeesternek. Érdi Mária 13.-ként zárt az alapversenyben, ezzel nem juttott be az éremfutamba.

Laser Standard

1. Matt Wearn (Ausztrália) 53 helyezési pont

2. Tonci Stipanovic (Horvátország) 82

3. Hermann Tomasgaard (Norvégia) 85

...18. Vadnai Benjámin 145



Laser Radial

1. Anne-Marie Rindom (Dánia) 78 helyezési pont

2. Josefin Olsson (Svédország) 81

3. Marit Bouwmeester (Hollandia) 81

...13. Érdi Mária 128

Nyitókép: Clive Mason/Getty Images