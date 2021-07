Bronzérmes a férfi kardválogatott

Decsi András szövetségi kapitány változtatott az összeállításon, Decsi Tamás helyett Gémesi Csanád kezd Szilágyi Áron és Szatmári András mellett.

A németeknél Richard Hübers, Max Hartung és Benedikt Wagner vív majd. Ők is cseréltek, hiszen az elődöntőben még Szabó Mátyás kezdett náluk a második helyen.

Az első asszó Szilágyi Ároné és Richard Hübersé. Áron nagyszerűen kezdett, 3-0, aztán 4-0, 4-1, 5-1.

Gémesi Csanád következett, először vívott az olimpián. Két tussal kezdett, 7-1. Max Hartung, a németek legjobbja adott négy tust, 7-5. S továbbra is ő volt lendületben, 7-6.

Csanád bevitt egy találatot, 8-6, majd rátett még kettőt, 10-6. Döntetlenre hozta ki a Hartung elleni csörtét Gémesi Csanád.

Szatmári András és Benedikt Wagner zárta az első kört. A magyar biztosan vitte be a tusokat, higgadtan, taktikusan vívott, és 5-3-ra nyert, így 15-9-re módosítva az állást. Nagy üvöltés szakadt ki Szatmáriból.

Gémesi Huebers ellen tovább növelte az előnyt, majd jól várta ki a megfelelő ütemet, máris 17-9 volt. A következő akciót a kiváló lábmunkának köszönhette a magyar. A német kétszer érte el egymás után, de a 20.-at szépen vitte be be Gémesi - 20-11-gyel adta át.

Szilágyi Wagner ellen tízre növelte a különbséget, de a német okozott nehéz pillanatokat. Végül egy szép védés-visszavágás, majd egy lendületes akcióval jutott el 25-ig a magyar csapat - 25-15 volt öt pár után.

Szatmárinak nagyon ment Hartung ellen, sorozatban háromszor is talált, minden erényét megcsillogtatva. A lendület kitartott, 5-1 lett a vége, összesítésben 30-16.

Wagner vitte be az első tust, de aztán Gémesi egy szép ellenakcióval megnyugtatta magát. A németnek elhajlott a fegyvere, cserélnie kellett. Az újjal rögtön talált, ám Gémesi régi kardjával is sorra vitte be a tusokat. Videózás után ítélték meg a 35.-et, a németek 20-ig jutottak.

Szatmári nagyot csatázott Huebersszel, nem volt hiány a látványos tusokban. A német egyet faragott a hátrányon, 40-26-tal hagyta el a pástot a két vívó.

Hartung sorozatban hatszor talált Szilágyi ellen, a magyarnak semmi sem jött be. Mielőtt azonban nagyon megijedtünk volna, jott két igazi szilágyis akció. Videózás után a németek kaptak egy találatot, 42-34-re változott az állás. Majd hosszas reklamálás után egy újabbat nekk ítéltek, kiváltva a magyar küldöttség felháborodását.

A háromszoros olimpiai bajnok bevitte a 43.-at, de a mindent egy lapra feltéve küzdő német jobban érezte az ütemeket, négyre olvadt az előny. Sőt, a 40-et is elérte Hartung, a magyar vívó nem értett egyet a döntéssel.

Hartung beleszaladt Szilágyi kitartott kardjába, hosszúnak tűnt, amíg a zsűri megadta a találatot: 44-40.

És bent a 45. is, szép védekezés után Szilágyi talált, megvan a bronz!

A négy magyar egymás nyakában ünnepel.

(A nyitóképen: Gémesi Csanád az utolsó asszója után, a férfi kardozók csapatversenyének bronzmérkőzésén, a németekkel vívott küzdelemben)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor