Márton Anna, akinek kötéssel valamennyire rögzíteni tudták sérült térdét, a dél-koreai csapat-világbajnoki bronzérmessel, Csoj Szu Jönnel vívott. Vele párhuzamosan Pusztai Liza is páston volt, a kínai Csian Csia Zsuj ellen.

Márton jól kezdett, 3-1-re vezetett, nagyon nyugodtan vívott. Utána 4-4-nél együtt voltak, majd Márton Anna visszavette a vezetést, 6-4. Nagyon gyors asszó volt, 6-6- lett. A dél-koreai nem annyira szimpatikusan, fejhangon visítozott. 7-7 után, először az asszó során, a dél-koreai vezetett a félidőben. A folytatásban 9-9-nél együtt voltak, majd 10-9-re Márton vezetett. Majd már 11-9-re. Aki nem nézte az asszót, az is tudta, hogy jól áll „Panka”, mert a dél-koreai nem ordított.

12-11-nél videóztak, a magyar vívónak ítélték a találatot, 13-11 lett, majd 13-12-re feljött a dél-koreai. Márton Anna gyönyörű tust vitt be, 14-12. Majd következett az asszó legszebb találata, a BVSC kardvívója parádés akció végén állította be a 15-11-es végeredményt. Következő ellenfele, a negyeddöntőben, az üzbég Zajnab Dajibekova lesz, aki ugyancsak dél-koreai ellenfelet vert, 15-12-re.

A másik magyar, Pusztai Liza nagyszerűen kezdett a kínai Csian Csia Zsuj ellen, 1-0-ra, 3-2-re, 4-3-ra, sőt 6-4-re vezetett. Sajnos, akkor jött a fordulat, a kínai hét tust adott sorozatban. 6-11-nél Pusztai még tudott két találatot bevinni (8-11), de ettől kezdve kettesével estek a találatok, 8-13, 10-13, 10-15 az ő szempontjából.

Nyilatkozat - Márton Anna

"A sok fájdalomcsillapítótól most egész tűrhető a térdem, de még mindig instabil. Emiatt kaptam is pár tust, mert nem tudtam rögtön kontrázni és bevágni a riposztot. De még ezek ellenére is sikerült megnyernem ezt az asszót. Mivel a fizikumom, ami nekem az erősségem, nem százszázalékos, muszáj most a taktikában és a technikában bíznom, és abból adnom a tusokat. A következő ellenfelet nem ismerem, most megyek és megnézek róla pár videót, mert fogalmam sincs, hogy ki ez a lány."

