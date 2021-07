Balogh Mátyás is bemutatkozott, olimpiai bajnok következik ellenfeleként

Ez azt jelenti, hogy a keddi első fordulóban a világ egyik legjobbjával, a rangsoroló negyedik helyezettjével, a Rio de Janeiróban csapatban aranyérmes, dél-koreai Kim Vu Dzsinnel lő majd.

Balogh a hat sorozatában sorrendben 55, 51, 56, 49, 54, 54, majd 49, 54, 51, 56, 51 és 52 kört ért el, így jött ki a 632 körös teljesítmény.

„Ahhoz képest, hogy az első olimpiám, jó ez az eredmény. Nagyon szokatlan volt számomra ez a nagy médiaérdeklődés, a sok kamera. Ráadásul ez volt az eddigi legmelegebb nap Tokióban, amióta itt vagyok, és nagyon megszenvedtem, plusz a forgó szél is nagyon zavaró volt, még a sorozatok közben is folyton változott az iránya" – nyilatkozta a távirati irodának Balogh Mátyás. Elmondása szerint technikailag jól teljesített, ám a lövések közötti ritmust nem találta, ezért többször is előfordult, hogy ő lőtte az utolsó nyilat az összes versenyző közül.

(Fotó: Facebook / Magyar Íjász Szövetség)