Pekingi viszonyok - Szkafanderes NOB-tagok jelentek meg az olimpiai buborékban

Egyetlen pozitív esetet sem találtak a napi tesztelések során az olimpiai buborékban tartózkodó 69 872 személy körében: az olimpiai faluban tartózkodó több mint hatezer sportoló kezdheti magát biztonságban érezni. A reptéri szűrések során három emberről derült ki, hogy pozitív, közülük egy volt sportoló vagy hivatalos csapattag valamelyik nemzeti delegációból.

A frissen felfedezett koronavírusos esetek száma napok óta egyenletesen csökkenő tendenciát mutat: pénteken négy, szombaton kettő, majd vasárnap egyetlen esetre derült fény a buborékon belül az Inside the Games adatai szerint.

A csökkenő tendencia azóta tart, hogy a tíz napja megkezdődött játékokra nagyjából minden résztvevő megérkezett, így kevés az új belépő a buborékba is.

Jelenleg 432 főnél tart a játékokon fellelt összes koronavírusos eset száma - őket összesen 1 384 144 teszt elvégzésével tudták kiszűrni.

Kína, ahogyan a pandémia kezdete óta teljes területén, úgy az olimpián is a zéró Covid megközelítést alkalmazza. Ennek része az is, hogy az olimpián felfedezett eseteket is izolálják, az érintetteket szigorú karanténkörülmények közt tartják.

A karanténhotelekben uralkodó viszonyok, az ott kapott élelemmel és elbánással szemben sok fertőzött olimpikon felemelte a szavát. A Nemzetközi Oimpiai Bizottság tagjai ezért személyes látogatást tettek egy ilyen intézményben, hogy maguk győződhessenek meg a körülményekről. Christophe Dubi, a NOB olimpiai ügyvezető igazgatója is azok közt volt, akik pénteken ellenőrzést végeztek.

"Az olimpia a második hetébe lépett: nincs olyan probléma, amely ne lenne elég fontos ahhoz, hogy ne kapjon teljes figyelmet. Még mindig sok sportoló van karanténban, akiktől sok visszajelzést kaptunk a közösségi médián keresztül vagy közvetlenül. Úgy döntöttünk, hogy meglátogatunk egy elkülönítő létesítményt, és megnézzük, hogy tudjuk-e javítani a helyzetet azok számára, akiknek észrevételei voltak. Ez nagyon hasznos volt, mivel

azonnal javaslatokat tehettünk,

de egyben élményt is jelentett, mert ahhoz, hogy beléphessünk a létesítménybe, fel kellett vennünk a hírhedt vegyvédelmi ruhákat" - fogalmazott, hozzátéve: hatalmas dicsérettel tartoznak azoknak, akik egész napjukat beöltözve töltik és működtetik ezeket az egységeket, miközben maszkjuk mögött próbálnak biztatók is maradni.

Jelenleg 21 sportoló van karanténban Pekingben.

