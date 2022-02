Pénteken két, magyar szempontból fontos szám is megkezdődik Pekingben

A legrövidebb távon Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry is indul, ebben a számban a döntőt majd vasárnap rendezik. Nógrádi Bencével kiegészülve ők alkotják a váltót is, amely majd a dél-koreaiak, az oroszok és a hollandok ellen futja az elődöntőt, a jövő szerdai döntő reményében.

Női 1000 méteren Jászapáti Petra van még versenyben, az elődöntőnél tart. Ebben a számban aranyat osztanak pénteken. A rövidpályás gyorskorcsolyázók programja 12.00 órakor kezdődik.

A férfi klasszikus stílusú sífutásban, a 15 km-es távon Kónya Ádám is ott lesz a magyar idő szerint reggel 8 órakor rajtoló mezőnyben.

Az alpesisízőknél ezúttal a hölgyek versenyeznek, mégpedig a női szuperóriás-műlesiklásban. Elindul Mikaela Shiffrin is, aki eddig mindkét számában kiesett ezen az olimpián. De nem csak rajta lesz a világ szeme: Ester Ledecka megkísérli véghez vinni a sport egyik legnagyobb csodáját: 2018 után 2022-ben is két különböző sportágban olimpiai aranyérmet nyerni.

Gyorskorcsolyában a férfi 10 000 métert rendezik, ott lesz a mezőnyben Ted-Jan Bloemen, aki négy éve győzni tudott.

Síugrásban a férfi nagysánc egyéni selejtezőjét rendezik, szkeletonban a férfiak és a nők is teljesítenek két futamot, utóbbiaknál már aranyat is osztanak. A női sílövészet 7,5 kilométeres távján két norvég, Tiril Eckhoff és Marte Olsbu Roiseland a legesélyesebb. A hódeszka férfi félcső-versenyében aligha az európaiaknak osztják a főszerepet, két svájci és egy német jutott csak a tizenkettes döntőbe és ők is a mezőny második felében végeztek a döntősöket tekintve a selejtezőben.

Jégkorongban férfi és női mérkőzéseket is rendeznek, előbbieknél az oroszok és a cseheket nagy meglepetésre legyőző dánok hajnali 5.10-kor kezdenek. A nők már a negyeddöntőnél tartanak: Egyesült Államok–Csehország, Kanada–Svédország.

Curlingben férfi és női selejtezők szerepelnek a programban.

