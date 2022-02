Francia fejre került a királyszám koronája

A szám 2017-es svájci világbajnoka, aki pénteken lesz 35 éves, 13-as rajtszámmal erőtől duzzadóan jött le a pályán és 16 századdal gyorsabbnak bizonyult az addigi éllovas osztrák Matthias Mayernél, majd később már nem előzte meg senki.

Feuz így a négy évvel ezelőtti ezüst- és bronzérem mellé – melyet szuperóriás-műlesiklásban, illetve lesiklásban szerzett Phjongcshangban – ezúttal aranyat nyert.

Mayer, aki 2014-ben, Szocsiban győzött lesiklásban, jól osztotta be az erejét, a pálya alján is gyors volt, így Feuz lesiklásáig az élen állt. Később viszont még Johan Clarey is befért elé, a 41 éves francia tizenkilencedikként siklott le, és az utolsó előtti ellenőrző pontig Feuznál is gyorsabb volt. Végül egy tizeddel lett gyengébb az eredménye, de hat századdal megelőzte Mayert.

A legnagyobb esélyesnek tartott,

a szakági világkupában éllovas norvég Aleksander Aaamodt Kilde nem síelt meggyőzően, csak ötödik lett,

mert meglepetésre bejött még elé a kanadai James Crawford is.

Az alpesi szakág hagyományosan legnagyobb érdeklődés övezte számát eredetileg vasárnap rendezték volna meg a jencsingi zónában, a Hsziaohajte-hegységben kialakított pályán, de akkor az erős szél miatt többszöri halasztás után elnapolták. Hétfőn már megfelelőek voltak szélviszonyok, és napsütéses, hideg időben jöttek le a pályán a versenyzők.

Férfi lesiklás

1. Beat Feuz (Svájc) 1:42.69 perc

2. Johan Clarey (Franciaország) 1:42.79

3. Matthias Mayer (Ausztria) 1:42.85

Nyitókép: Sean M. Haffey/Getty Images