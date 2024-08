Dagad az olimpiai tornabotrány, az amerikaiak nem nyugszanak bele az ítéletbe

„Nagyon csalódottak vagyunk a fejlemények miatt, de továbbra is minden lehetséges módon fellebbezni fogunk, beleértve a Svájci Szövetségi Bíróságot is, hogy igazságot szolgáltassanak Jordan Chiles pontszámát és helyezését illetően” - állt az Egyesült Államok Torna Szövetségének közleményében.

Az egy héttel ezelőtti fináléban Jordan Chiles eredetileg 13,666 pontot kapott, az amerikaiak azonban úgy vélték és az óvás után a zsűri ezt el is ismerte, hogy a nehézségi fok megítélésénél tévedtek a bírók. Az óvást elbírálva azt 5,8-ról 5,9-re módosították, az összpontszám pedig 13,766-ra emelkedett. Ezzel Chiles az eredeti ötödik helyről előre lépve leszorította a dobogóról a román Ana Bărbosut. Ezt követően viszont a románok fellebbeztek, érdekes módon nem a pontszám felemelésének jogosságát vitatva, hanem arra hivatkozva, hogy az óvásra rendelkezésre álló idő eltelt, négy másodperccel kicsúsztak belőle az amerikaiak. A Nemzetközi Tornaszövetség, a FIG először nem fogadta be a románok beadványát, ezért ők a CAS-hoz fordultak, amely viszont már nekik adott igazat. Ennek alapján a FIG szombaton késő este módosított, visszaállítva az eredeti végeredményt. Így a brazil Rebeca Andrade és az amerikai Simone Biles mögött Bărbosu lett a harmadik (drámai felvételek készültek, amikor megtudta, hogy mégsem ünnepelhet - videó itt), az ugyancsak román Sabrina Voinea a negyedik és Jordan Chiles csak az ötödik.

Jordan Chiles we will all remember this moment. We are all with you. ?



pic.twitter.com/9e0q8ExtR3