Megvan a győztes forgatókönyv Andrásfi Tibor fejében

Andrásfi Tibor 1-5-ről, majd 7-10-ről is felállt az olasz Federico Vismara ellen, és végül 15-13-ra nyert, ezzel bejutott a legjobb négy közé a párizsi olimpia párbajtőrversenyében. Először arról beszélt a magyar újságíróknak a vegyes zónában, hogyan rendezte a gondolatait, amikor hátrányban volt.

„Átfutott a fejemen, hogy nem hiszem el, tök jól vívok ma, aztán most hetedik, nyolcadik vagy nem tudom, hányadik leszek. Hogy mit is kéne csinálni? Nem nagyon volt az első harmadban elképzelésem arról, hogyan adjak neki tust, de aztán szerencsére tudtam egy kis időt nyerni, és ez alatt kidolgoztam egy-két tust és ezek erőt adtak. Ráéreztem arra, mit is kellene csinálni, rajta meg azt láttam, hogy elbizonytalanodott.”

Koch Máté és Siklósi Gergely búcsúja után Andrásfi az egyetlen versenyben maradt magyar, és előzetesen talán tőle várták legkevésbé, hogy éremért vívhat.

„Bíztam abban, hogy ott leszek a legjobb négy között, úgy is jöttem ki, hogy szeretném itt is megmutatni, hogy mit tudok. Az Eb-n sikerült felállni a dobogóra, és itt az olimpián is szerettem volna. Bár a rivaldafényt elvitte nagyrészt Máté és Gergő, inkább ők voltak a középpontban, de mondtam is nekik, hogy

majd a surranópályán érkezem a harmadik helyről, és megpróbálok nagyot dobbantani.”

A 20 órakor kezdődő elődöntőben a japán Kano Koki következik.

„Ha ezek után negyedikként mennék haza, akkor annyira nem lenne örömjáték. Azon leszek, hogy megnyerjem az elődöntőt, és ott legyek a döntőben, már biztos éremmel.”

Andrásfi Tibor elmondta azt is, hogy addig igyekszik pihenni, zenét hallgat, édesapjával, aki az edzője is, átbeszélik, hogy mi kell a japán rivális ellen. A kolumbiai GP-n a négy közé jutásért egy tussal kikapott a japántól a BVSC vívője, előtte háromszor megverte,

„Olyan nagyon sokszor nem vívtunk, de legutóbb, amikor elődöntőben találkoztunk, én nyertem Bernben, és meg is nyertem azt a versenyt, úgyhogy azt a forgatókönyvet jó lenne megint előszedni.”