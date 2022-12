Megszólalt Karim Benzema is, nagy bejelentést tett

Karim Benzemának nem volt szerencséje a francia válogatottal. Négy évvel ezelőtt a zsarolási botránya miatt maradt le a világbajnoki győzelemről, ezúttal tagja volt a vb-keretnek, de nem sokkal a torna kezdete előtt megsérült, így nemcsak nem léphetett pályára, de nem is volt a csapattal Katarban. Mivel Didier Deschamps nem hívott be új játékost, így a Real Madrid aranylabdás csatára is megkapja az ezüstérmet, de újabb sikerekre nem lesz már lehetősége a nemzeti mezben.

Benzema a döntőre sem tért vissza Dohába, noha olyan hírek is voltak, hogy Emmanuel Macron francia elnök társaságában utazhat a fináléra, sőt azt is rebesgették, hogy mivel már felgyógyult, akár be is vethetik a franciák. Végül azonban csak a távolból követhette az aranycsata drámai pillanatait.

Aztán a mérkőzés másnapján ő is drámai bejelentést tett. "Megtettem a szükséges erőfeszítéseket és elkövettem a hibákat is ahhoz, hogy ott legyek, ahol ma tartok. És nagyon büszke vagyok rá.

Megírtam a történetemet, és a miénk most véget ér"

– írta Benzema a közösségi oldalán. Ezzel a 35 éves futballista 15 év és 97 mérkőzés után elköszönt a francia nemzeti együttestől.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Nyitókép: MTI/AP/Francois Mori