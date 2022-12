Újabb távozási bejelentés a futball-világbajnokságon

A dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya közölte, hogy távozik a posztjáról. Csapata 4-1-re kikapott Brazíliától a katari labdarúgó-világbajnokság hétfő esti nyolcaddöntőjében.

"Ez volt az utolsó napom Dél-Korea edzőjeként. - közölte a lefújás után a portugál tréner, aki 2018 óta irányította az ázsiai ország nemzeti csapatát. - Először is kipihenem magam, aztán meglátom, mihez kezdek. Ezt már a játékosokkal és a szövetség elnökével is tudattam. A döntésem már szeptemberben megszületett. Mindenért köszönet a szövetségnek és a futballistáknak, amit értem tettek. A koreai labdarúgásban elég régen fordult elő, hogy egy szövetségi kapitány egy teljes világbajnoki ciklust végig dolgozzon. Mindig is hűek maradtunk a játékstílusunkhoz, ez büszkeséggel és boldogsággal tölt el."

Brazil kollégája, Tite elárulta: egyszerűen nem tudta megállni, hogy fiatal játékosaival ne perdüljön táncra a meccs közben, mivel csapata bátor támadójátéka nagy örömmel töltötte el.

"Nagyon fiatalok a játékosaim és megpróbálok az ő nyelvükön beszélni. És az ő nyelvük egy része a tánc. A táncomnak semmi más jelentése nem volt, csak örültem a gólnak, a csapatomnak és a teljesítményüknek. Ez nem volt tiszteletlenség az ellenféllel vagy Paulo Bentóval szemben, akit nagyon tisztelek." - fogalmazott a 61 éves Tite, aki a Richarlison által szerzett harmadik brazil találat után kapcsolódott be játékosai ünneplésébe.

Azért arról is beszélt, hogy óvatosan kell ünnepelniü és táncolni, hogy az ne legyen tiszteletlen a másik csapattal szemben. De ez a tiszta öröm megjelenése volt - mondta.

“I have to be careful (doing the dances), because there are always the malicious ones who say it's disrespectful. It is a display of happiness.” pic.twitter.com/ej4YXHscBx — Brasil Football ?? (@BrasilEdition) December 5, 2022