Állták a sarat a lengyelek, mégis fölényes győzelmet aratott a vb-címvédőt

Az első félidő végén Olivier Giroud villant a katari labdarúgó-világbajnokság harmadik nyolcaddöntőjében, a másodikban aztán Kylian Mbappé lőtt hasonló helyzetből két gólt, egyiket az egyik, a másikat a másik felső sarokba bombázva.

A lengyel válogatott sokáig tartotta magát, ám a végére kinyílt az olló. A legvégén, már indifferens helyzetben büntetőhöz jutott Lengyelország, Robert Lewandowski először kihagyta – ahogy Mexikó ellen is még a csoportkörben –, de aztán a jó sarokba lőtt.

3–1-re nyerve jutott tovább a nyolc közé a négy évvel ezelőtti világbajnok.

Mbappé még 24 éves sincs, de már kilenc világbajnoki gólnál tart. A francia Kylian Mbappe (j) és a lengyel Matty Cash a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Franciaország-Lengyelország mérkőzésen a dohai at-Tumama Stadionban 2022. december 4-én. MTI/EPA/Friedemann Vogel

A címvédő francia válogatott 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot a katari labdarúgó-világbajnokság vasárnapi első nyolcaddöntőjében.

A franciák vb-n kilencedszer jutottak el legalább a negyeddöntőig. A nyolc között Didier Deschamps csapatára a vasárnap esti Anglia–Szenegál találkozó továbbjutója vár majd.

Már a kezdő sípszóval mérföldkőhöz érkezett Hugo Lloris: a hálóőr befogta az ugyancsak világbajnoki aranyérmes korábbi védőt, a 142 válogatott mérkőzéssel francia csúcstartó Lilian Thuramot, akinek fia, Marcus ott van a címvédő keretében és pályára is lépett.

Esélyeshez méltó felfogással kezdték a találkozót a franciák, döntően a lengyel térfélen zajlott a játék, Wojciech Szczesny védésekkel és jó ütemű kijövetellel nyújtott biztos hátteret a lengyel védekezéshez. Húsz perc telt el, mire Robert Lewandowski révén először veszélyeztetni tudott a lengyel válogatott, ezt követően valamelyest kiegyenlítettebbé vált a játék képe. Francia részről elöl leginkább Kylian Mbappé volt aktív a bal szélen, miközben hátul Llorisnak és a védőknek is be kellett mutatniuk nagy mentéseket, Raphaël Varane például a gólvonalról tisztázott egy alkalommal. A szünet előtt mégis Franciaország szerzett vezetést:

az ausztrálok elleni csoportmeccsen duplázó Giroud harmadszor talált be ezen a vb-n, 52. válogatottbeli góljával pedig lehagyta a nemzeti csapat örökrangsorának élén Thierry Henry-t.

A második félidő is francia nyomással indult, sorra dolgozták ki a helyzeteket - Giroud sípszó után szerzett egy meg nem adott gólt is -, és ezúttal is a játékrész derekán sikerült kijönnie a nyomásból a lengyel együttesnek. Éppen egy lengyel támadás után tudta növelni előnyét Franciaország Mbappé szép lövésével. A kétgólos előny megnyugtatta a címvédőt, a ráadás perceiben pedig Mbappé villant ismét, a katari tornán ötödször volt eredményes, összesen pedig már kilencedik vb-gólját szerezte a 23 esztendős támadó. A hosszabbításban a Mexikó ellen büntetőt hibázó Lewandowski próbálkozhatott kétszer is a tizenegyespontról, másodikra pedig sikerült betalálnia a válogatottsági rekordját ünneplő Lloris kapujába.

A két együttes 17. alkalommal mérkőzött meg egymással, a franciák kilencedszer nyertek három lengyel siker és öt döntetlen mellett.

I. félidő

44. perc: Mbappé passzolt remek ütemben a lengyel 16-oson belül a védők közül kilépő Giroud-hoz, aki 12 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-0).

II. félidő

74. perc: Dembélé keresztlabdája találta meg Mbappét a 16-os vonalán, aki igazított rajta egyet, majd 15 méterről a rövid felsőbe lőtt (2-0).

91. perc: Mbappé villant ismét, a 16-oson belül kapott labdát az első találatánál élesebb szögből, 14 méterről lőtt a hosszú felsőbe (3-0).

95-99. perc: Dayot Upamecano kezére pattant a labda a francia 16-oson belül, a videobírós visszatekintés után Robert Lewandowski állhatott a büntetőhöz. Elsőre toporogva a gólvonalat idő előtt elhagyó Lloris kezébe gurított, ám a játékvezető megismételtette a pontrúgást, Lewandowski pedig a jobb alsó sarokba lőtt (3-1). Eredmény, nyolcaddöntő Franciaország-Lengyelország 3-1 (1-0) Doha, al-Tumama Stadion, 40 989 néző, v.: Jesús Valenzuela Sáez (venezuelai) Franciaország: Hugo Lloris - Jules Koundé (Axel Disasi, 92.), Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández - Aurélien Tchouaméni (Youssouf Fofana, 66.), Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé (Kingsley Coman, 76.), Antoine Griezmann, Kylian Mbappé - Olivier Giroud (Marcus Thuram, 76.) Lengyelország: Wojciech Szczesny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior (Jan Bednarek, 86.), Bartosz Bereszynski - Grzegorz Krychowiak (Krystian Bielik, 71.)- Jakub Kaminski (Nicola Zalewski, 71.), Piotr Zielinski, Damian Szymanski (Arkadiusz Milik, 64.), Przemyslaw Frankowski (Kamil Grosicki, 87.) - Robert Lewandowski gólszerzők: Giroud (44.), Mbappé (74., 91.), illetve Lewandowski (99. - 11-esből) sárga lap: Tchouaméni (31.), illetve Bereszynski (47.), Cash (88.)

Nyitókép: MTI/AP/Ebrahim Noroozi