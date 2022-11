Labdarúgó-vb 2022: minden egy macskaugrásnyira van

A vasárnap kezdődő torna mérkőzésszínhelyei: Luszail Stadion (Luszail), 80 000 néző



al-Bajt Stadion (al-Hor), 60 000



Halifa Stadion (al-Rajjan), 45 416



Egyetemvárosi Stadion (al-Rajjan), 45 350



Ahmad bin Ali Stadion (al-Rajjan), 44 740



974 Stadion (Doha), 40 000



al-Tumama Stadion (Doha), 40 000



al-Dzsanub Stadion (al-Vakra), 40 000

A Perzsa-öböl partján elhelyezkedő ország – hivatalos nevén Katar Állam, átírva Davlat Katar – mindössze 11 473 négyzetkilométer nagyságú. Összehasonlításul: mindenki gyerekkora óta tudja, hogy Magyarország 93 030 négyzetkilométer, azaz Katar körülbelül magyar léptékkel mérve, két-hárommegyényi terület. Bács-Kiskun megye másfélszerese is nagyobb, mint Katar.

A katariak még a rendelkezésükre álló 11 473 kilométernél is kisebb területre húzták fel a nyolc vb-stadiont, a legnagyobb távolság 2022-ben két világbajnoki aréna között mindössze 55 kilométer. Ennyi lesz az al-Bajt Stadion és az al-Dzsanub Stadion között.

A legkisebb is extra: mindössze 4,5 kilométer a Halifa Stadion és az Egyetemvárosi Stadion között, al-Rajjanban.

A nyolc stadionból hat vadonatúj, egy (Ahmad bin Ali Stadion) újjáépített, egy pedig (Halifa Stadion) felújított).

A kis távolságok, a kis terület – érdekes összehasonlításokra adnak alapot az előző világbajnokságokkal. Oroszország (2018) területe körülbelül 1500-szor nagyobb, mint Kataré. Brazíliáé (2014) „csak” 750-szer. De még Dél-Afrikáé (2010) is körülbelül százszor nagyobb.

Ami a korábbi világbajnoki rendezőket illeti, még két napig Svájc a legkisebb ország, amelyben labdarúgó-világbajnoki mérkőzést rendeztek (1954), területe 41 285 négyzetkilométer, nem egészen a négyszerese Katarénak.

A kis távolságok feltétlenül kedvezőek a csapatoknak. A brazil válogatott a 2014-es és a 2018-as világbajnokság csoportszakaszában egyaránt körülbelül hatezer kilométert utazott (a stadionok közötti távolságot és a szálláshelyet is számolva), ez a távolság most közelít a nullához, körülbelül 40 kilométer. Dohában is fognak edzeni és a The Westin Doha Hotel and Spa a bázisuk.

A franciák 2600 és 3500 kilométer között utaztak az előző három tornán, most nem kell kitenni a lábukat Doha környékéről, ugyanis az al Messzila – A Luxury Collection Resort & Spa, Doha lesz a szálláshelyük, míg az al-Szadd stadionja az edzőpályájuk.

A többiekhez képest a németek utazzák majd a legtöbbet, de nekik sem kell száz kilométernél többet megtenni. Mindez sok tekintetben egyszerűsíti majd a csapatok helyzetét, értelemszerűen nem lesz az országon belül, a meccsnapok előtt légiközlekedés, nem kell plusz szállást sem foglalni.

A szurkolók számára sem hátrányos a kis távolságok vébéje, a FIFA most először tete lehetővé – mégpedig a csoportszakaszban, amikor esetenként négy mérkőzést is rendeznek naponta –, hogy valaki ugyanazon a napon több mérkőzésre is jegyet vásároljon.

Nyitókép: MTI/EPA/Nusad Szekkajil