Történelmet írtak a kapusok a horvát-dán meccsen

A spanyol válogatott hetedszer játszott hosszabbítást a világbajnokságokon, negyedszer volt részese tizenegyes-párbajnak. Ez utóbbit tekintve a „sikerráta” huszonöt százalékosra romlott, miután az oroszok ellen kikapott. Kiesett 1986-ban a belgák és 2002-ben a dél-koreaiak ellen, csupán egyszer lépett tovább, ugyancsak 2002-ben, az írek ellen. Lehet, hogy az edzőváltás megzavarta a torna előtt a spanyolokat (Julen Lopeteguit elküldte a szövetség elnöke, Fernando Hierro került a helyére), de tény, hogy a gárda nem tudta igazolni azt a vélelmet, hogy amit megtanult Lopeteguival, azt „kottából” lejátssza a tornán. Négy mérkőzést vívott, ezekből hárman döntetlent játszott, és csak az irániakat tudta legyőzni egy szerencsés góllal. A 2010-es világbajnokság óta immár két vb-t zártak nagy csalódással a spanyolok.

Az oroszok ellen már a 12. percben előnybe kerültek Szergej Ignasevics „segítségével", ez volt a torna tizedik öngólja, s a második, amely orosz játékos nevéhez fűződött.

A 38 éves és 352 napos védő minden idők legidősebb öngólosa a vb-történelemben.

A Szbornaja a 41. percben egyenlített, Artyom Dzjuba büntetőből lőtt gólt David de Geának. Tiszta tizenegyes volt, Gerard Piqué magasra tartott kézzel beleütött a labdába. (Ahogyan a BBC-n megjegyezte egy szakértő: olyan volt a mozdulat, mint Alan Shearer legendás gólöröme. Tökéletes meghatározás. De azért a barcelonai Sport sem volt rossz: Piqué csinált egy Umtitit – utalva a Barcelona másik középső védőjének érthetetlen megmozdulására az ausztrálok ellen.)

A második félidőben és a hosszabbításban a spanyolok óriási labdabirtoklási fölényben futballoztak, de még helyzetig is alig jutottak. Igor Akinfejevnek nem is kellett nagyobb bravúrt bemutatni, leszámítva Andrés Iniesta lapos átlövésének hárítását. Az oroszok megtették, amire képesek, védekeztek, s reménykedtek, hogy kihúzzák döntetlennel a tizenegyes-párbajig. Sikerült nekik, s aztán az orosz válogatott első nagy tornán vívott szétlövésében nyertek 4-3-ra. Akinfejev kivédte előtt Koke, majd Iago Aspas büntetőjét is. A Szbornaja, beleértve a szovjet időket is, története során mindössze másodszor jutott tovább az egyenes kieséses szakaszban vb-mérkőzésen. (Az első az 1966-os, a magyarok elleni 2:1 volt Angliában.)

Ha lehet, este a dán és a horvát csapat még drámaibb mérkőzést vívott. Az északiak a torna eddigi leggyorsabb góljával már a második percben vezetést szereztek, Mathias Jattah-Njie Jørgensen góljával. (A Huddersfield védője egy éven keresztül a magyar topmodell, Mihalik Enikő barátja volt.) A meccs későbbi történései szempontjából egyáltalán nem mellékes, hogy a horvát kapus, Danijel Subašić nem volt vétlen a gólban, jobb labdaérintéssel háríthatta volna. A horvátok nem estek össze, s egy kicsit az 1997-es, Helsinkiben elért magyar egyenlítő találathoz hasonló találattal, de mégis csak támadó által kapura lőve a labdát, kiegyenlítettek. Az egyik dán védő fejbe lőtte a másikat, Mario Mandžukić pedig belőtte az eléje kerülő labdát.

A következő nagyjából száztíz perc némileg csalódást hozott, a dánok sokkal aktívabban futballoztak, mint a franciák ellen, fölényben futballoztak, különösebb helyzet nélkül. A horvátokra rá sem lehetett ismerni az előző mérkőzéseikhez képest. sokkal kevésbé voltak kreatívak, sokkal kevésbé voltak hatékonyak, mint a csoportszakaszban.

A 116. percben Luka Modrić zseniális passzal ugratta ki Ante Rebićet, aki egyedül rohant a kapuba, kicselezte Kasper Schmeichelt, de mielőtt az üres kapuba passzolt volna, Mathias Jørgensen hátulról felbuktatta. A horvátok, akik két éve az Európa-bajnokságon ugyanebben a szakaszban Quaresma a 117. percben szerzett góljával estek ki a portugálok ellen, most eldönthették volna a maguk javára a meccset. Nem tudták, mert Luka Modrić rosszul lőtt büntetőjét Kasper Schmeichel nagyszerű vetődéssel megfogta. A világbajnokságok történetében ez volt a második legkésőbbi büntető, a rekord a ghánai Asamoah Gyan 2010-es, Uruguay elleni lövése volt, aminél a lécről pattant ki a labda. Az sem lett gól.

A következő percekben már nem született újabb gól, ahogyan délután, úgy este is döntöttek a tizenegyesek. A tíz kísérletből ötöt a két kapus hárított, Schmeichel kettőt, Subašić ellenben hármat.

Soha még nem volt a vb-történelemben olyan „szétlövés”, amelyben a kapusok öt lövést kivédtek volna!

Christian Eriksen, a dánok legjobbja hibázott, Modrić vállalta, hogy újra lő, s ha nem is magabiztosan, de a kapuba rúgta a labdát. Az utolsó, végül a továbbjutást eldöntő lövés végül Ivan Rakitićé volt, a Barcelona középpályása óriási hidegvérrel gurított a hálóba.

Horvátország, 1998 óta először, bejutott a világbajnoki negyeddöntőbe. Az már biztos, hogy Oroszország, Horvátország, Svédország, Svájc, Anglia és Kolumbia közül egy világbajnoki döntőt fog játszani július 15-én, Moszkvában.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij