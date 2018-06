Új részletek az orosz doppingbotrányról

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szerint nincs bizonyíték az orosz futballisták doppingolására. A szervezet egyúttal visszautasította a brit média állításait, miszerint a labdarúgó-vb házigazdájának doppingügyeit eltusolták.

A FIFA megismételte, amit májusban is közölt, hogy nem voltak meggyőző bizonyítékok az oroszok doppingolására.

Az oroszok bő keretében szerepelt még Ruszlan Kambolov, aki ellen doppingvétség miatt vizsgálat indult, de később sérülés miatt kikerült a névsorból, és a vb-n sem szerepel.

„A nyomozás során a FIFA megvizsgált minden lehetséges bizonyítékot” - írta közleményében a szervezet.

A doppingvádak a brit és a német sajtóban kerültek elő a hétvégén, azok után, hogy az oroszok két eddigi meccsüket magabiztosan nyerték meg, ráadásul a csapat messze a legtöbbet futotta a résztvevők közül: átlagosan 6,5 kilométerrel többet, mint a németek.

Kambolov esetében azt állítja a Mail on Sunday és az ARD, hogy a játékos 2015-ös pozitív mintáját eltüntették az orosz laborok.

Az eltiltás nem lett volna reális

A vád nem új keletű, erről több hírt is lehetett olvasni a doppingellenes szervezetek közötti levelezésben – mondta az InfoRádiónak a Magyar Antidopping Csoport ügyvezetője. Tiszeker Ágnes kifejtette: a 2014-es vb-n induló orosz válogatottat is megvádoltak, és azt is lehetett hallani, hogy az orosz állami doppingrendszert feltáró McLaren-jelentésben is szerepeltek futballisták, ám ezt nem erősítették meg.

„A háttérben zajlanak a vizsgálatok és a jogi csatározások, meglátjuk, hogy mi történik” – tette hozzá.

Tiszeker Ágnes szerint az orosz válogatott eltiltásának nem volt realitása. A doppingolás vádja komoly stigma, ezt bizonyítani is tudni kell – hangsúlyozta.

Jó lenne hozzáférni a moszkvai és a szocsi labor adataihoz, de ezeket nem adták át a WADA-nak. Ha ebben bizonyítékot találnak a meghamisításra, akkor teljes szigorral kell fellépni. Ám amíg nincsenek releváns bizonyítékok, addig óvatosan bánjunk a vádakkal – hívta fel a figyelmet.