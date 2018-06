Orosz csapat így még nem futballozott vb-meccsen

Ha az orosz válogatott győzelme nem is, a különbség feltétlenül meglepetést keltett a szaúdiak elleni, moszkvai vb-nyitómérkőzésen. A Szbornaja és játékosai az 5-0-val egy kicsit átírták a rekordok könyvét.

Kezdjük a végén: Sztanyiszlav Csercseszov válogatottja 5-0-s győzelmet aratott Szaúd-Arábia csapta ellen a 21. labdarúgó-világbajnokság első mérkőzésén. Mindössze

1966 óta rendeznek hivatalos nyitómeccset, azóta most először született ilyen nagy különbségű győzelem.

Az ötgólos siker az oroszok vb-történelmi csúcsbeállítása is egyben: korábban csupán egyszer, 1994. június 28-án, a kaliforniai Stanfordban nyertek öt góllal. A kameruniak elleni 6-1-es diadal is emlékezetes, akkor lőtt Oleg Szalenko vb-csúcsot jelentő öt gólt egy meccsen.

Az ötgólos siker természetesen nem gyakori eredmény a kétezres évek világbajnokságain. A 2002-es, a Távol-Keleten rendezett tornán a németek 8-0-s kiütéssel kezdtek a szaúdiak ellen, a vb-újonc Miroslav Klose vezérletével. Azóta 2006-ban Argentína 6-0-ra verte Szerbia és Montenegró csapatát, 2010-ban Portugália 7-0-ra a Koreai NDK-t, 2014-ben pedig Németország 7-1-re kiütötte Brazíliát.

Legalább ötgólos győzelem vb-meccsen mindössze négy volt eddig az évezredben.

A Szbornaja legutóbb tétmérkőzésen 2015. szeptember 8-án, Vaduzban, Liechtenstein ellen győzött legalább öt góllal (7-0). A most is a kapuba találó Artyom Dzjuba nagy meccse volt az (is), akkor négy gólt szerzett.

Az idei világbajnokság első gólját az első válogatottbeli gólját elérő Jurij Gazinszkij fejelte. A második gólt Gyenyisz Cserisev, a keret két légiósának egyike lőtte.

Vb-nyitómérkőzésen korábban még soha nem szerzett gólt a kispadról beszálló futballista.

(Immár van kettő ilyen, Cseriseven kívül Dzjuba is.) Cserisev hatéves kora óta Spanyolországban él, mivel ugyancsak futballista édesapjával (illetve a családdal) odaköltözött. A Real Madrid nevelése, nyert Bajnokok Ligáját is a csapattal, futballozott a Sevillában, a Valenciában és a Villarrealban is. A Sevillával megnyerte az Európa-ligát, az egyetlen orosz játékos, aki megnyerte mindkét trófeát. Ahogyan Gazinszkij, úgy ő sem szerzett korábban gólt a válogatottban, most meg kettőig jutott, a második találata különösen látványosra sikerült.

A harmadik gólt Artyom Dzjuba fejelte, ő ezzel beérte a mostani vb-keret leggólerősebb játékosát, Fjodor Szmolovot. Játszott korábban a moszkvai Szpartakban is, aztán két és fél évet töltött a szentpétervári Zenyitben, a legutóbbi félévben pedig az Arszenal Tula csatára volt, kölcsönjátékosként. Nagy húzás volt, hogy elment oda, kétszáz kilométernyire került Moszkvától, de nem esett ki a kapitány látóköréből, miután tíz meccsen hat gólt rúgott. Tavaly május végén több mint másfél év után került vissza a válogatottba.

Az ötödik gólt a szikrázóan tehetséges Alekszandr Golovin lőtte, szabadrúgásból. Addigra már kiosztott két gólpasszt. Ő lett a következő Szergej Alejnyikov, vagy Szása Zavarov – ha arra gondolunk, hogy lehet, hogy hamarosan a Juventushoz igazol. A torinói klub erősen érdeklődik iránta, a tegnap esti meccs után a Sky Italia és az Ansa hírügynökség is faggatta. A CSZKA 22 éves játékosa elmondta a kötelező mondatot: „Nagyon megtisztelő a Juventus érdeklődése, de most csak a világbajnokságra fókuszálok”, de elképzelhető, milyen szívesen menne Torinóba. Tegnap egy kicsit feljebb srófolta az árát.