Szellemes megoldással vonták el a szlovén szurkolók Ronaldo figyelmét

Lionel Messi 10-es mezével nézett farkasszemet Cristiano Ronaldo a németországi labdarúgó-eb nyolcaddöntőjében, amikor 0-0-ás állásnál szabadrúgáshoz készülődött. Nem elég, hogy a szlovén szurkolók többször is skandáltál az argentin játékos nevét, arra is volt gondjuk, hogy az összpontosításban is megzavarják a portugál játékost. A kapu mögött feltartott argentin mez szerencsét is hozott a kevésbé esélyes csapatnak, hiszen Ronaldo a rendes játékidőben kétszer fölé, egyszer a kapusba lőtte a labdát. A hosszabbításban pedig egy büntetőt is kihagyott.

Az elmúlt két évtizedben egyértelműen az argentin Lionel Messi és a portugál Cristiano Ronaldo volt a világ két legjobb játékosa. A 37 éves argentin támadó nyolcszor, a nála két évvel idősebb Ronaldo ötször vehette át az Aranylabdát.