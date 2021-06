Eldőlt, hogy szivárványos lesz-e a német–magyar stadionja

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elutasítja Dieter Reiter müncheni főpolgármester indítványát, mely szerint a tolerancia jeleként a szivárvány színeivel világítanák meg a müncheni Allianz Arenát az F csoport meccsére, a német és a magyar válogatott Európa-bajnoki mérkőzésére.

"Alapelvei szerint az UEFA politikai és vallási szempontból is semleges szervezet – tudósított az MTI a közleményről. – A javaslatot politikai vonatkozásai miatt el kell utasítanunk, mivel az üzenete a magyar parlament döntésére irányul."

Az európai futballszövetség keddi tájékoztatójából az Index szerint az is kiderül, hogy a szervezet évek óta elkötelezett a sokszínűség és a befogadás iránt, és elítéli a rasszizmust, a homofóbiát és a szexizmust is, ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy politikailag és vallásilag továbbra is semleges szervezet.

A bajnokság helyszíneinek választott tizenegy stadiont csak az UEFA és az induló országok színeivel lehet kivilágítani. Ugyanakkor az UEFA javaslatot is tett: június 28-án vagy 3. és 9. között világítsák ki szivárvány színűre a müncheni stadiont.

Más német városok – köztük Frankfurt és Köln – ugyanakkor jelezték, hogy a német–magyar mérkőzés alatt tarka fényekbe "öltöztetik" a stadionjukat.

A német–magyarra szerda 21 órától kerül sor, ha a vendégegyüttes győzne, továbbjutna a csoportból a nyolcaddöntőbe, döntetlen és vereség esetén kiesne. Magyar reakció Az UEFA vezetői helyes döntést hoztak, amikor úgy határoztak, hogy nem asszisztálnak a Magyarországgal szembeni politikai provokációhoz – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban az uniós tagországok általános ügyekért felelős minisztereinek egynapos találkozóján. Szijjártó Péter magyar újságíróknak az ülés szünetében nyilatkozva üdvözölte az UEFA döntését, és azt mondta: hála Istennek az európai futballvezetők körében megmaradt a józan ész.

Nyitókép: MTI/EPA