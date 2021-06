Belső elemzés: "többet kell birtokolnunk a labdát"

Dibusz Dénes és Fiola Attila szerint is labdabirtoklásban kell a legtöbbet előrelépnie a magyar labdarúgó-válogatottnak a franciák elleni szombati Európa-bajnoki csoportmérkőzésig.

A nemzeti együttes szerdai sajtótájékoztatóján a kapus és a védő is egyetértett abban, hogy a portugálok a keddi, Puskás Arénában lejátszott találkozó végére felőrölték a magyarokat, elsősorban azért, mert a hazaiaknak rengeteg energiát kellett fordítaniuk a védekezésre.

"Ilyen kaliberű ellenfelekkel szemben nem tudod megúszni, hogy a riválisnak legyen három-négy helyzete, éppen ezért előrejátékban és labdabirtoklásban kell többet nyújtani" - fogalmazott Fiola.

Elmondta, amikor ennyi időt kell a válogatottnak védekezéssel töltenie, abból "nagyon nehéz kijönni és megfutni 70-80 métereket". Sokszor az is probléma volt a 3-0-ra elveszített találkozón, hogy hiába próbálták meg Szalai Ádámra felrúgni a labdákat, a támadón hárman-négyen "csüngtek", így nagyon nehéz volt megtartania a labdát.

"Az egyensúlyt jobban meg kell találni,

öt-tízszázalékos javulás a labdabirtoklásban sokat segítene"

- fogalmazott a hátvéd, aki elsősorban fejben fáradt el a portugálok ellen, mivel a tempó és a szükséges koncentráció összehasonlíthatatlan a magyar bajnoksággal.

A portugál világsztárokkal kapcsolatban kiemelte, öt éve már volt szerencséje ellenük pályára lépnie. Akkor főként Cristiano Ronaldót kellett hatástalanítania, most Bernardo Silva szerepelt az ő oldalán, de mindkettejükkel kapcsolatban kijelenthető, hogy szinte lehetetlen felkészülni rájuk még úgy is, hogy az elemzőktől sok segítséget kapnak.

"A védekezésünkkel így sem volt probléma, nyolcvan percig álltuk a sarat, ezért is bosszantó a végeredmény" - tette hozzá Fiola. Schön Szabolcs les miatt érvénytelenített góljával kapcsolatban kiemelte, bár leírhatatlan volt az érzés, amikor a középpályás betalált,

nem hiszi, hogy a les miatt meg nem adott találat kizökkentette volna a csapatot.

A közönséggel kapcsolatban megjegyezte: nem hitte volna, hogy azt a hangulatot, amit öt éve a franciaországi kontinenstornán átéltek, még egyszer át lehet, de a keddi mérkőzés ezt megcáfolta. Kiemelte, még most is libabőrös, ha a kapu mögötti drukkerek szurkolása eszébe jut, szerinte ennek is volt köszönhető, hogy sokáig 0-0 volt az állás.

"Nagy segítséget tudnak nyújtani, éppen ezért már most nagyon várom a szombatot, hogy újra a stadionban legyünk és ismét átélhessem ezt a remek hangulatot. Remélem, még jobb eredményt tudunk emellé párosítani és plusz boldogságot tudunk okozni a szurkolóknak" - mondta Fiola.

Dibusz Dénes kiemelte, a találkozó másnapján elsősorban már arról beszéltek, mi az, amiben előre tud lépni a csapat, miben tudnak javítani a világbajnok franciák elleni összecsapásig.

"Senkinek nem kell bemutatni azt a válogatottat sem, minden mérkőzésükön látszik, milyen kvalitású játékosok alkotják a csapatot. A németek elleni nyitómeccsükön nagyobb különbséggel is nyerhettek volna, érdekes lesz ellenük szerepelni" - mondta Dibusz, aki klubjával, a Ferencvárossal múlt ősszel a Bajnokok Ligájában megmérkőzhetett a Barcelonával és a Juventusszal is.

"Már akkor beszéltük a klubtársaimmal, hogy a katalánoknál játszó Dembélé milyen kvalitású játékos, aztán láttuk a Barcelona-PSG meccset, hogy hozzá képest Mbappé mit tud.

Kíváncsi vagyok arra, hogy ezek a sztárok milyen játékra lesznek képesek, de bízom abban, hogy ugyanolyan jól szervezett csapatjátékkal sikerül megállítani őket és megnehezíteni a dolgukat" - fogalmazott a kapus.

Meglátása szerint a francia és a portugál hasonló szinten lévő válogatottak, és mivel utóbbi ellen működött, amit terveztek, reméli, előbbiek ellen is meg tudják majd mutatni, milyen erős csapatot alkotnak. Kiemelte, támadásban a kínálkozó lehetőségekkel maximálisan élniük kell, és bízik abban, hogy sokat tudtak tanulni a keddi összecsapásból, elsősorban azt, hogy többet kell birtokolniuk a labdát.

Ő is kiemelte, már a stadionhoz közeledve felemelő volt, hogy szurkolók tízezrei várták őket, olyan volt a hangulat, amitől borsódzott a hátuk.

"Hatalmas erőt és energiát adott, ahogy a meccs alatt buzdítottak. A csapat mindent megtett, látszott, hogy mindent beleadtunk, kiköptük a tüdőnket, többen elkészültek az erejükkel. Sajnos a vége így alakult, de mindenki emelt fővel jöhetett le a pályáról" - tekintett vissza a címvédő elleni összecsapásra Dibusz, aki szerint poszttársa, Gulácsi Péter világklasszis teljesítményt nyújtott.

"Senkinek nem teszünk szemrehányást, együtt nyerünk és együtt veszítünk,

igaz, az elmúlt időszakban elszoktunk a vereségtől" - tette hozzá a hálóőr.

A magyarok szombaton 15 órától fogadják a franciákat a Puskás Arénában, majd jövő szerdán a németek ellen, Münchenben zárják a csoportkört.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd