Meglepő fordulat Gulácsiéknál, többen távoznak

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató klub szerdán jelentette be, hogy a tréner mellett két segítője, Tom Cichon és Patrick Kohlmann is távozik.

A 38 esztendős Werner tavaly nyáron vette át a lipcsei csapatot, irányításával 38 tétmérkőzésen 23 győzelmet aratott a gárda öt döntetlen és tíz vereség mellett.

A Leipzig az elmúlt idényben bronzérmet szerzett a Bundesligában, azaz a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet, míg a Német Kupában a negyeddöntőig jutott.

A klub beszámolója szerint később születik döntés az új vezetőedzőről.