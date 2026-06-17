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Ole Werner, az RB Leipzig vezetõedzõje a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság elsõ fordulójának Bayern München-RB Leipzig mérkõzésén Münchenben 2025. augusztus 22-én. A Bayern 6-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Meglepő fordulat Gulácsiéknál, többen távoznak

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Menesztették posztjáról Ole Wernert, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig vezetőedzőjét.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató klub szerdán jelentette be, hogy a tréner mellett két segítője, Tom Cichon és Patrick Kohlmann is távozik.

A 38 esztendős Werner tavaly nyáron vette át a lipcsei csapatot, irányításával 38 tétmérkőzésen 23 győzelmet aratott a gárda öt döntetlen és tíz vereség mellett.

A Leipzig az elmúlt idényben bronzérmet szerzett a Bundesligában, azaz a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet, míg a Német Kupában a negyeddöntőig jutott.

A klub beszámolója szerint később születik döntés az új vezetőedzőről.

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