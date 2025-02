Megbabonázta a Fradi támadóit az új csodakapus, aki Gulácsi és Dibusz méltó utódja lehet

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Puskás Akadémia hazai pályán Nagy Zsolt góljával 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost a labdarúgó NB I 19. fordulójában, és sikerének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán a felcsúti csapat. A mérkőzés után Hornyák Zsolt, a győztes együttes vezetőedzője külön kiemelte Pécsi Ármin teljesítményét, hiszen a 19 éves kapus több órási védést is bemutatott a találkozón.

Az Origo összegzése szerint a Ferencváros 23-szor lőtt kapura, és 2.79-es xG-vel (várható gólok száma) zárta a rangadót. Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője a meccset követően úgy fogalmazott, „ennyi helyzetből be kellett volna találnunk, kíméletlenebbnek kellett volna lennünk”. Ugyanakkor nemcsak balszerencséje volt egy-egy helyzetben az FTC-nek, hanem

Pécsi Ármin bravúrjai is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy végül nem szerzett gólt a címvédő.

A fiatal kapus pályafutása során harmadszor védett az FTC ellen, és először nem kapott gólt a zöld-fehérektől. Pécsi Ármin az M4 Sportnak azt nyilatkozta, nagyon örül, hogy jól ment neki a védés egy nemzetközi szinten is elismert csapat ellen, de leginkább az teszi boldoggá, hogy nyert a csapata. „Mindegyik védésem kellett a győzelemhez, de egymásért küzdöttünk, csúsztunk-másztunk. Volt olyan is, amikor mások rúgták ki a labdát a gólvonalról. Az első félidőben több helyzetünk volt, a másodikban inkább kontráztunk. A szerencse is kellett, de azt mondom, rendben voltunk” – fogalmazott az U21-es válogatott kapus.

A Puskás Akadémia csapatát irányító Hornyák Zsolt szerint Pécsi Ármin hamarosan a felnőtt válogatottban is leteheti a névjegyét. „Napról napra előrébb tart.

Amikor felhoztuk az utánpótláscsapatból, már akkor azt mondtam, hamarosan Magyarország legjobb kapusa lesz.

Még csak 19 éves, még kell férfiasodnia, de már most óriási erőssége a lábmunkája. Egy éven belül óriási konkurencia lesz a magyar top kapusoknak” – dicsérte játékosát az M4 Sport kamerája előtt a szakember.